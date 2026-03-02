Menschenkette in Schopfheim: „Demokratie ist Freiheit“

Die Omas gegen Rechts Wiesental bildeten eine große, beleuchtete Menschenkette und umrundeten den Schopfheimer Rathausplatz.
Die Omas gegen Rechts Wiesental haben am Samstagabend eine Aktion mit dem Titel „Licht an für die Demokratie“ veranstaltet. Ursula Linz sagte zu Beginn: „Wir wollen einstehen für Werte: Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Demokratie.“ Luca Ghiretti, evangelischer Pfarrer, zuständig für Migration, Flucht und Quartierarbeit in Friedlingen, hielt eine kleine Ansprache an die etwa 80 Bürger und den Opa gegen Rechts, die sich am Rathaus versammelten. Er sagte: „Wir wünschen uns eine Gesellschaft, die von Vertrauen, Dialog und Farbe geprägt ist. Und wir glauben, dass nur so ein Land sich wirklich als demokratisch bezeichnen kann.“ Die Bürger hatten sich eine Lichterkette umgehangen, mit der sie sich nach den Reden verbanden und den Marktplatz umrundeten.