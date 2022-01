Menschenkette in Rottweil

2 Ein symbolisches Pflaster mit Herz wirbt am Schwarzen Tor für die Corona-Schutzimpfung und für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Foto: Hermann

Viel Zuspruch haben in den vergangenen Tagen Elke Reichenbach (FFR) und Peter Bruker (Grüne) für die von ihnen geplante Menschenkette an diesem Montag in der Oberen Hauptstraße erhalten. Zu Wort gemeldet hat sich außerdem der SPD-Kreisverband Rottweil.















Rottweil - "Zahlreiche Mails und Anrufe sind bei uns eingegangen", erklärt Bruker. "Wir hatten in den vergangenen Tagen gut zu tun." Die Resonanz war nahezu durchweg positiv. "Schön war, dass keine Hassmails eingegangen sind. Auch einige bekennende ›Spaziergänger‹ haben den Kontakt zu uns und den Austausch mit uns gesucht."

Am vergangenen Donnerstag fand ein Gespräch mit Ordnungsamt und Polizei statt, bei dem es darum ging, den Ablauf dieser Kundgebung so problemlos wie möglich zu gestalten. Dabei wurde auch über Möglichkeiten gesprochen, wie die Kundgebung so ausgestaltet werden kann, dass es zu keinen Zwischenfällen kommt.

Abgesperrter Bereich

"Wir wollen uns nicht provozieren lassen, und werden auch selbst nicht provozieren", so Bruker. Der komplette Bereich der oberen Hauptstraße wird abgesperrt. Auf der kleinen Erhöhung vor dem Alten Rathaus sollen wieder Kerzen brennen, um an die Coronatoten im Landkreis Rottweil zu erinnern.

An der Menschenkette kann jeder teilnehmen, der sich hinter das Motto der Veranstalter stellen kann. Dieses lautet: "Wir zeigen Gesicht – aber mit Maske! Rottweil sagt Ja – zum Impfen statt Schimpfen! Ja – zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit! Ja – zu einem solidarischen Miteinander im Kampf gegen Corona!"

Beginn am Montag um 17.30 Uhr

Die Kundgebung beginnt um 17.30 Uhr. Auf dem kompletten Bereich der Oberen Hauptstraße gilt für die Dauer der Kundgebung Maskenpflicht mit FFP2-Masken. Zudem gilt die Abstandsregel.

Deshalb wird jeder Teilnehmer gebeten, einen Schal oder ein Tuch mitzubringen, mit dem er Abstand zu seinem Nachbarn bei der Kundgebung herstellen kann. Dies kann auch durch Transparente geschehen, die von zwei Leuten gehalten werden.

Weitere Informationen zum Ablauf oder Antworten auf gezielte Fragen allgemeiner Art, sind unter der Mailadresse rottweil-sagt-ja@gmx.de zu erhalten.

Kreis-SPD ebenfalls dabei

Wie andere Gruppierungen und Einzelpersonen beteiligt sich der SPD-Kreisverband Rottweil gemeinsam mit dem Juso-Kreisverband Rottweil und den SPD-Ortsvereinen Rottweil und Schramberg an der Aktion "Rottweil sagt Ja".

"Auch wir zeigen am Montag, 24. Januar, ab 17.30 Uhr Gesicht – aber mit Maske", greift SPD-Kreisvorsitzender Mirko Witkowski das Motto der Aktion in der oberen Hauptstraße in Rottweil auf.

"Ja – zum Impfen statt Schimpfen! Ja – zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit! Ja – zu einem solidarischen Miteinander im Kampf gegen Corona!", heben Gisela Burger, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Rottweil, und Ali Zarabi, Vorsitzender des Juso-Kreisverbands, das von den Organisatoren gewählte Motto hervor.

Hinweis auf Unterschriftenaktion

Die SPD ruft zur Teilnahme an der Veranstaltung am Montag in Rottweil auf. Darüber hinaus macht die SPD auf die Unterschriftenaktion der Stadt Rottweil aufmerksam. Gisela Burger informiert, dass diese online unter www.unserrottweil.de erreichbar ist und ab Montag zu den üblichen Öffnungszeiten im Foyer des Alten Rathauses in Rottweil ausliegt.