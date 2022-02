Menschenkette in Bad Wildbad

1 Zur Bildung einer Menschenkette in Bad Wildbad rufen Friedrich Gaus (von links), Anneliese und Hubert Welt, Ursula Jahn-Zöhrens, Jochen Borg und Uwe Göbel auf. Foto: Stadler

Als Symbol fürs Zusammenstehen von Jung und Alt soll eine Menschenkette am Samstag in Bad Wildbad das Jugendhaus mit den Altenheimen verbinden.















Bad Wildbad - Mit einer Menschenkette will eine gemeinsame Initiative aus Kirchenvertretern, Ratsfraktionen, Weltladen sowie dem Jugend- und Kulturhaus Bad Wildbad den Spaziergängen im Landkreis ein Zeichen entgegensetzen. Treffpunkt ist am Samstag um 17 Uhr am Jugendhaus.

"Wir sind überzeugt, dass die Mehrheit der Menschen in unserem schönen Landkreis Calw, unserer Heimat, aber auch darüber hinaus bereit ist, für den Schutz von Menschenleben und zur Vermeidung von Leid Beschränkungen und Verzicht anzunehmen, Abstand zu wahren und andere zu schützen." Mit diesem Satz leiten die Verantwortlichen der Ortsverbände von CDU und SPD, Weltladen, Jugend- und Kulturhaus sowie des Mehrheitsbündnisses "#KreisCalwGemeinsam – Zusammenhalt. Respekt. Verantwortung" ihren Aufruf zu der offiziell angemeldeten Menschenkette in Bad Wildbad ein. Eine Aktion, die es nicht nur in Baden-Württemberg geben soll.

Im Rahmen einer Pressekonferenz unter der Leitung von Bürgermeister-Stellvertreter Jochen Borg vor dem Wildbader Rathaus wurden die Ziele dieser Aktion vorgestellt. Hubertus Welt vom Verein Menschen Miteinander/Interkultureller Garten brachte den Stein ins Rollen und organisierte die Menschenkette, die Einzige im Landkreis Calw. Er betonte, dass die Verantwortlichen mit dieser Aktion ein friedliches und stilles Zeichen setzen wollen, ein Symbol für den Zusammenhalt und gegen eine gesellschaftliche Spaltung. Die Teilnehmenden sollten einen Schal als verbindendes und gleichzeitig abstandhaltendes Element mitbringen, um eine menschliche Kette zwischen dem Jugend- und Kulturhaus "Freiraum" sowie den Bad Wildbader Altenheimen zu bilden.

Ursula Jahn-Zöhrens, Fraktionsvorsitzende der SPD verdeutlichte, dass es bei dieser Aktion nicht um Impfdiskussion gehe. "Jeder muss seinen eigenen Weg finden", sagte sie. Dabei könne man alternative Fakten, die wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage stellen, ebenso wenig akzeptieren wie Vergleiche mit der NS-Zeit. Dagegen verwehrt sie sich.

Für Friedrich Gaus, Vorsitzender des Weltladens Bad Wildbad, ist die geplante Menschenkette ein Gegenpol, mit dem ein Zeichen gesetzt werden soll gegen die Montagsspaziergänge.

Bedrohungen und Beschimpfungen ablehnen

Im Aufruf ist beispielsweise zu lesen, dass die Initiative Bedrohungen und Beschimpfungen in der Diskussion unterschiedlicher Meinungen ablehne. Der Umgang miteinander und die Demokratie werde insbesondere in Krisenzeiten geachtet. Es soll nicht zugelassen werden, dass dies durch radikale Kräfte zerstört werde. Außerdem sollte jeder Mensch weiterhin ungehindert Schulen, Kitas, Universitäten, Gesundheitseinrichtungen, Vereine oder kulturelle Einrichtungen besuchen können, ohne angegriffen zu werden. Auch Feuerwehrleute, Polizei und Beschäftigte im Gesundheitswesen müssten ungehindert zum Wohle und zur Sicherheit anderer Menschen arbeiten können.

Zu Beginn der Kundgebung wird auch der neu gewählte Bürgermeister, Marco Gauger, anwesend sein.

Treffpunkt für die Bildung der Menschenkette ist am Samstag, 19. Februar, um 17 Uhr auf der Grünfläche gegenüber des Jugend- und Kulturhauses "Freiraum", Calwer Straße 14 (beim historischen Bergbahnwagen). Die Teilnehmer sollten Maske und möglichst eine Warnweste tragen und einen Schal mitbringen. Nach der Einweisung für den weiteren Ablauf und einer kurzen Kundgebung wird gegen 17.30 Uhr für fünf Minuten die Menschenkette mithilfe der Schals geschlossen.