Albstadt-Lautlingen» - Dicht und authentisch" beschreibt wohl am ehesten die Atmosphäre am ersten Abend der Reihe "Menschen von hier" in der Kirche St. Johannes Baptista. Dekanatsreferent Achim Wicker, Gastgeber des Abends, hatte die Schulleiterin der Ignaz-Demeter-Schule, Katja Ortwein, Diakon Michael Weimer aus Lautlingen, Pfarrer Christoph Grosse aus Truchtelfingen und den Meßstetter Singer und Songwriter Tobias Conzelmann eingeladen, aus der Bibel zu lesen.

Zuversicht in stürmischen Zeiten

Katja Ortwein hatte die Familienbibel ihrer Großeltern dabei und las die Geschichte von Stillung des Seesturms – eine Bibelstelle, die sie seit ihrer Kindheit begleitet und ihr Zuversicht auch in stürmischen Phasen des Lebens schenkt. Pfarrer Grosse findet in der Bibel immer wieder Ratschläge für das eigene Leben. Er hatte die Geschichte von der Berufung des jungen David zum König mitgebracht. Für den Vater ist klar: Wenn einer zum König berufen ist, muss es einer der älteren Söhne sein. Gott aber habe den "zweiten Blick" und erwählt David. So sei es auch im Leben wichtig, sich nicht beim ersten Blick gleich eine Meinung zu bilden.

Die Sorgen bei Gott abgeben

Musiker Tobias Conzelmann, normalerweise bei "Menschen von hier" für die Musik zuständig, hatte gleich mehrere Bibelstellen im Gepäck: "Fürchte dich nicht; denn ich bin mit dir; sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott" aus Jesaja 43, sei ihm gerade in schweren Phasen ein wichtiger Mutmacher gewesen. Immer wieder, so der Sänger und Liedermacher, verarbeite er Bibelverse oder Themen in seinen Lieder, wie etwa "Felsen und Sand". Es gebe immer wieder Zeiten in seinem Leben, in denen er sehr viel und intensiv die Bibel lese und so Sorgen an Gott abgeben dürfe.

Diakon Michael Weimer, Gründer der Vinzentinischen Ersthelfer, der bei seinem Heimspiel den Abschluss machen durfte, hatte ebenfalls mehrere Bibelstellen und dazu Zitate von Vinzenz von Paul im Gepäck. Besonders am Herzen lag ihm die Fußwaschung vor dem letzten Abendmahl. Für eine Kirche dienen und bei den Menschen in schweren Momenten sein, dafür brennt sein Herz und dafür zieht er Kraft aus der Lektüre der Bibel.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Sigrun Pfeil und den Lautlinger Kirchensingern. Das ist ihnen so gelungen, als ob sie bereits zuvor geahnt hätten, welche Bibelstelle wann gelesen wird. Freude und Bereicherung war den Besuchern am Ende eines bemerkenswerten Abends anzumerken – und die Vorfreude auf zwei weitere Abend mit Menschen von hier in Balingen und Schömberg.