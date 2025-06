Geht das denn schon wieder los? Erst im vergangenen Jahr hatten Knallgeräusche, Donnerschläge und teilweise gar Explosionen die Menschen in Villingen aufgeschreckt. Und das in regelmäßigen Abständen.

Ende Mai erfolgte dann im wahrsten Sinne des Wortes der erste große Schlag des Jahres 2025: Eine heftige Explosion am Abend war fast im gesamten Stadtgebiet zu hören, Scheiben wackelten – und am Schulhof der Goldenbühlschule stieg Rauch auf.

Dort hatte ein 26-Jähriger laut Angaben der Polizei aus einem freiverkäuflichen Böller einen großen Böller gebastelt und diesen in die Luft gejagt – mitsamt einem stabilen Mülleimers, der auseinandergerissen wurde.

Wer nun denkt, dass der einzige Übeltäter eine Lektion erhalten hat, wurde am frühen Freitagmorgen eines Besseren belehrt. Um 4.38 Uhr – das berichten übereinstimmend mehrere Anwohner – setzte es einen gewaltigen Knall in Villingen. Im Bereich Goldenbühl gab es zunächst einen heftigen Böllerschlag, der viele Menschen aus dem Schlaf riss. „Kurz darauf gab es dann ein paar kleinere Explosionen, die wie Feuerwerk klangen“, berichtet ein Leser gegenüber der Redaktion.

Schläge sind in vielen Gebieten zu hören – auch bei der Polizei

Auch in den sozialen Netzwerken melden sich viele Ohrenzeugen: Nicht nur vom Goldenbühl, sondern auch aus der Wöschhalde, der Hammerhalde, am Bickeberg, im Haslach, in der Südstadt und im Steppach. Und auch in der Waldstraße beim dortigen Polizeirevier. Polizeisprecher Tatjana Deggelmann erklärt: „Die Kollegen des Polizeireviers haben die zwei ‚Böllerschläge‘ ebenfalls gehört.“

Unverzüglich rückten die Beamten aus, um nach den Tätern zu fahnden. So überprüfte die Polizei im Bereich Freiburger Straße, Breslauer Straße, Ifängle sowie die Goldenbühlschule. „Es konnten keine Auffälligkeiten oder Personen festgestellt werden“, so Deggelmann. Die Verursacher blieben somit anonym – und die Ursache ein Rätsel.