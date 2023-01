3 Besondere Ehrung für die Brand-Helden (von links): Landrat Klaus Michael Rückert, Feuerwehrmänner Lukas Reimann, Kai Nester, Marco Nester, Polizeioberkommissarin Petra Sturm, Polizeihauptkommissar Markus Springmann, Oberbürgermeister Peter Rosenberger, Leitender Polizeidirektor Andreas Bjedov. Foto: Morlok

27. März 2022: Alarmstimmung in der Lindenbrunnenstraße in Bildechingen. Ein unbewohntes Haus brennt. 22. Oktober 2021: die ehemalige "Sonne" brennt. Einigen Menschen ist es zu verdanken, dass beides Mal nicht mehr passiert ist.















Horb - Die beiden Polizeibeamten Petra Sturm und Markus Springmann sowie drei junge Männer wurden am Mittwochnachmittag im Rahmen einer Feierstunde für ihren selbstlosen Einsatz geehrt.

Als Gastgeber durfte Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger eine große Reihe namhafter Gäste aus der Politik und aus den Reihen der Feuerwehr und der Polizei begrüßen.

Sein erster Dank galt den Brüdern Marco und Kai Nester aus Bildechingen und ihrem Vetter Lukas Reimann aus Nordstetten, alle drei aktive Feuerwehrleute, die aber an diesem denkwürdigen Tag, es war der Sonntag, 27. März 2022, kurz nach 5.30 Uhr privat von einer Feier nach Hause kamen.

Junge Männer zögern in Bildechingen nicht lange

Als sie die Bildechinger Lindenbrunnenstraße entlangliefen, merkten sie, dass an einem leerstehenden Haus irgendwas nicht stimmt. Die jungen Männer zögerten nicht lange, riefen die 112 an und kümmerten sich um die Bewohner des Nachbarhauses, die scheinbar noch nichts vom Brand nebenan mitbekommen hatten. Dadurch retteten sie den Anwohnern wahrscheinlich das Leben, denn das Nachbarhaus brannte völlig aus. Das konnte auch durch den schnellen Einsatz der Wehren aus Bildechingen und der Kernstadt nicht verhindert werden.

"Ihr habt umsichtig und richtig gehandelt", lobte Rosenberger die drei jungen Männer. "Ihr habt nicht gedacht, irgendeiner wird sich schon um die Sache kümmern, denn manchmal ist der "Irgendeiner" auch grad nicht da. An diesem frühen Morgen wart ihr der "Irgendeiner", der die Leute aus dem Haus geholt hat und dafür danken wir euch von ganzem Herzen."

Zusammen mit Landrat Klaus Michael Rückert, der bei dieser Feierstunde Horb als die "Hauptstadt der Zivilcourage" bezeichnete, überreichte der OB jedem der Männer eine Ehrenurkunde und da man sich mit so einer Urkunde nichts kaufen kann, gab’s noch einen Citygutschein in Höhe von 50 Euro obendrauf.

Einsatz in Rexingen noch eine Nummer krasser

Noch eine Nummer krasser war der Einsatz von Polizeikommissarin Petra Sturm, die unlängst zur Oberkommissarin befördert wurde, und Polizeihauptkommissar Markus Springmann vom Polizeirevier Horb, die am 22. Oktober 2021 gegen 2.05 Uhr während des Nachtdienstes zu einem Brand in Rexingen gerufen wurden. Gemeldet war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße, Gebäude "Gasthof Sonne" in Rexingen.

PHK Springmann und PK Sturm trafen wenige Minuten später als erste Kräfte an der Einsatzstelle ein. Das Gebäude stand beim Eintreffen der beiden Polizisten im Vollbrand. Aus dem Dach des Gebäudes schlugen offene Flammen.

"Es machte niemand auf. Da habe ich einfach die Tür eingetreten"

Die Bewohner des Hauses schliefen alle noch tief und fest. "Ich hab geklingelt wie ein Verrückter, doch niemand hat aufgemacht, da habe ich einfach die Tür eingetreten", erinnerte sich Springmann noch heute, der anmerkte, dass sie von Horb nach Rexingen drei Minuten gebraucht haben. "Das war sportlich." Und genau diese Rekordfahrt war letztendlich das Zünglein an der Waage, dass sich das Unglück für die sieben Menschen, vier Katzen und dem Hund doch noch zum Guten neigte.

Obwohl der Treppenraum zu diesem Zeitpunkt bereits teilweise verraucht war, gingen die beiden Beamten in das Gebäude, weckten alle und Bewohner, konnten diese noch über den Treppenraum ins Freie bringen und so alle Personen samt den Tieren, die sich in dem Gebäude befanden, sicher und unverletzt ins Freie retten.

Hohe Auszeichnung

Am 23. Dezember 2021 wurden auf Veranlassung der Feuerwehr die beiden Polizeibeamten für ihr mutiges und selbstloses Verhalten durch den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Freudenstadt, Maik Zinser, im Beisein von Bürgermeister Ralph Zimmermann und dem leitenden Polizeidirektor Andreas Bjedov mit der Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg in Silber ausgezeichnet.

Landrat Rückert und OB Rosenberger durften den beiden nun im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg, verbunden mit einem Scheck in Höhe von 250 Euro, übergeben.

Musikalisch wurde diese Feierstunde von Murad Abasov, Lehrer an der Städtischen Musikschule Horb, mit zwei Klavierstücken aus der Feder von Frédéric Chopin umrahmt.

"Best of" der Reden

An sich war es zwar ein besonderes Treffen, doch im Grunde ein Treffen, wie zig andere Treffen dieser Art. Es gab Sekt und O-Saft, Häppchen, Musik und Smalltalk.

Doch eines war ganz anders als sonst. Die Vorkommnisse in der Silvesternacht sensibilisierten in ganz eigenem Maße und Peter Rosenberger fand es unerträglich, dass Menschen, die ihre Leben für das Leben anderer einsetzen, dafür auch noch beleidigt, angegriffen, behindert, bedroht oder gar verletzt werden.

Sein Grußwort wurde zu einer Hommage für Zivilcourage und zu einer Abkehr für irgendwelches Verständnis dafür, wie durch einen kleinen Teil der Bevölkerung mit den Blaulichteinheiten umgegangen wird. Seine Worte waren eine Verneigung vor Mut, Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft und persönlichem Einsatz.

Rosenberger zeigte sich auch heute, viele Monate nach dem Brand, noch tief beeindruckt von dem Mut und der Selbstverständlichkeit, mit der die beiden Beamten ihr eigenes Leben für das Leben anderer aufs Spiel setzten. "Wir (er meinte die gesamte Feuerwehrprominenz aus dem Kreis, Anm.d.Red.) waren alle vor Ort und sind ihnen zu tiefem Dank verpflichtet, für die Rettung von sieben Personen aus der Feuerhölle."

Landrat Klaus Michael Rückert betonte in seiner Rede, dass diese Medaille etwas sehr Seltenes sei und nur bei ganz besonderen Leistungen verliehen wird. "Im meiner gesamten Amtszeit als Landrat, und das sind jetzt auch schon 12 Jahre, durfte ich diese Medaille heute zum zweiten Mal vergeben", machte er die Wertigkeit dieser Auszeichnung deutlich.

Appell an Bevölkerung

Er, und später auch der leitende Polizeidirektor vom Polizeipräsidium Pforzheim, Andreas Bjedov, appellierten an die Öffentlichkeit, die Blaulichtorganisationen zu unterstützen wo es geht und sie nicht bei ihrer beispielgebenden Arbeit zu behindern.

Alle drei Redner sahen die Leistungen der fünf Geehrten als ein Signal an die Bevölkerung. "Wir brauchen solche Menschen, die uns in Situationen helfen, in denen wir allein keine Chance hätten", machten sie nochmals eindrücklich klar.

Polizeidirektor Bjedov sagte abschließend in Richtung der beiden Beamten: "Ich bin stolz auf euch und dankbar, dass wir hier in Baden-Württemberg solche Menschen haben, die ihr eigenes Leben, ohne zu zögern für andere einsetzen."