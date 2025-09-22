Menschen aus Efringen-Kirchen: Mit Herz, Leidenschaft und Tatkraft

Motiviert, engagiert, zupackend, gesellig und immer bereit, Verantwortung zu übernehmen: Joachim Wechlin aus Efringen-Kirchen ist ein Musterbeispiel für ehrenamtliches Engagement.
Der 58-Jährige Vater von zwei erwachsenen Töchtern und Opa von zwei Enkeln, der beruflich als Elektroplaner beim Unternehmen Conductix-Wampfler in Märkt arbeitet, ist immer voller Elan und auf Trab. Ob als Gemeinderat, Feuerwehrmann, Vorsitzender mehrerer Fördervereine, Stadionsprecher beim TuS Efringen-Kirchen oder als Guggemusiker, auf Joachim Wechlin ist stets Verlass. Er ist umtriebig und eine Konstante, wenn es ums Ehrenamt geht. Und nicht vergessen werden dürfen seine langjährigen Moderationen bei den schon legendären Showabenden des Musikvereins Efringen-Kirchen während des Winzerfests. Hier hat er sich einen Namen als Stimmungskanone gemacht, hier versteht er es bestens, das Publikum mitzureißen. Zur Zeit laufen wieder die Vorbereitungen für die beiden großen Auftritte beim Winzerfest vom 26. bis 28. September in der Reblandgemeinde.