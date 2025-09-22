Menschen aus Efringen-Kirchen: Mit Herz, Leidenschaft und Tatkraft

Der 58-Jährige Vater von zwei erwachsenen Töchtern und Opa von zwei Enkeln, der beruflich als Elektroplaner beim Unternehmen Conductix-Wampfler in Märkt arbeitet, ist immer voller Elan und auf Trab. Ob als Gemeinderat, Feuerwehrmann, Vorsitzender mehrerer Fördervereine, Stadionsprecher beim TuS Efringen-Kirchen oder als Guggemusiker, auf Joachim Wechlin ist stets Verlass. Er ist umtriebig und eine Konstante, wenn es ums Ehrenamt geht. Und nicht vergessen werden dürfen seine langjährigen Moderationen bei den schon legendären Showabenden des Musikvereins Efringen-Kirchen während des Winzerfests. Hier hat er sich einen Namen als Stimmungskanone gemacht, hier versteht er es bestens, das Publikum mitzureißen. Zur Zeit laufen wieder die Vorbereitungen für die beiden großen Auftritte beim Winzerfest vom 26. bis 28. September in der Reblandgemeinde.

Auf vielen Ebenen aktiv Dank eines straffen Zeitmanagments hat es Joachim Wechlin, im positiven Sinn ein Hansdampf in allen Gassen, bislang immer geschafft, alle Ehrenämter mit Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Dies zumal, da er auf die Unterstützung seiner Frau zählen kann. „Ohne das ginge es nicht“, weiß er.

Joachim Wechlin ist ein Efringen-Kirchener Urgestein. Seit 41 Jahren engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr in verschiedenen Funktionen. Schon in der Jugendfeuerwehr übernahm er Verantwortung als Betreuer und Jugendwart und dies dann in besonderer Weise, als er von 1998 bis 2013 15 Jahre lang Abteilungskommandant der Efringen-Kirchener Feuerwehr war. „Das war zeitlich oft eine Herausforderung“, sagt der überaus engagierte Mann, dem all seine Aufgaben und Ämter immer Spaß gemacht haben und weiterhin machen. „Wenn dem nicht so wäre, würde ich es nicht tun“, sagt Wechlin. Als aktiver Feuerwehrmann hat er zwar nach 41 Jahren „einen Gang zurückgeschaltet“, doch Interesse und Einsatz für die Belange der Wehr sind ungebrochen. So gehört er weiter der Führungsgruppe der Gesamtwehr an, außerdem hat er den Vorsitz des zu Jahresbeginn gegründeten Traditionsvereins der Feuerwehr übernommen. Dieser kümmert sich um historische Fahrzeuge und Gerätschaften und trägt zur Pflege der Kameradschaft bei.

Versierter Moderator

Schon 37 Jahre ist Joachim Wechlin, der Sousaphon spielt, ein passionierter Guggemusiker. 1990 hat er die „Zieefägge“ Efringen-Kirchen mitgegründet, während er von 2010 bis 2020 in einer Basler „Gugge“ mit Musikern aus der Regio mitspielte. Und beim großen Guggekonzert an der Weiler Buurefasnacht ist der Efringen-Kirchener versierter Moderator. Dem Musikverein Efringen-Kirchen, dessen Ehrenmitglied er ist, gehört er dem Vorstand als Passivbeisitzer an. Allerdings spielt er nicht im Blasorchester mit. Dafür ist er seit 2007 Jahr für Jahr beim Showabend der Musiker am Winzerfest unverzichtbar. Als Moderator, er nennt es „Dätschmeister“, versteht er es bestens, die Stimmung in der mit über 2000 Besuchern gefüllten Halle und im Festzelt anzuheizen und das Publikum mitzunehmen.

Auch Stadionsprecher

Doch damit ist das ehrenamtliche Engagement von Joachim Wechlin noch lange nicht erschöpft. Zum einen ist er seit zwölf Jahren Vorsitzender des Fördervereins des TuS Efringen-Kirchen, zum anderen fungiert er bei den Heimspielen der ersten Mannschaft auch als Stadionsprecher. Der 58-Jährige ist ein kontaktfreudiger Mensch, der gerne mit Leuten zusammenkommt, gute Laune verbreitet und sich austauscht. So verstärkt er die Reihen der Rhenus-Sänger seit zehn Jahren und singt im Chor mit. Da Wechlin auch Fußballfan und der Hamburger SV sein Lieblingsverein ist, ist es fast schon selbstredend, dass er den Vorsitz dieses Fanclubs Efringen-Kirchen inne hat. Im Keller des „Baselblick“ auf der Britsche ist das Vereinsdomizil, wo sich die HSV-Fans treffen und sich die Spiele anschauen. „Früher haben wir des Öfteren Spiele besucht, heute selten“, sagt Joachim Wechlin.

Freude an Kommunalpolitik

Der vielseitig interessierte und engagierte Mann ist außerdem Kommunalpolitiker, gehört er doch seit zwölf Jahren als Unabhängiger in der CDU-Fraktion dem Gemeinderat an. Das kommunalpolitische Wirken macht ihm viel Freude, nur eines ist ihm zuweilen ein Dorn im Auge: „Die lang andauernden Sitzungen.“ Klima und Zusammenhalt am Ratstisch seien jedoch entgegen anderslautenden Darstellungen gut.

„Jedes Amt, das ich gehabt habe und noch inne habe, hat seine schönen Seiten“, sagt Joachim Wechlin, der nicht nur Urlaube am Gardasee oder in Südtirol mit seiner Frau genießt, sondern auch Kurztrips und Velotouren in den Schwarzwald.