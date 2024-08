1 Vielen Bad Dürrheimern ist Punita Lorch bekannt. Noch im vergangenen Sommer übte sie mit Kindern zwei Stücke ein und brachte sie bei der Sommerwerkstatt zur Aufführung. Foto: Gabriele Schäfer

„Jetzt ist es offiziell: Ich habe eine Rolle. Ich werde ab Oktober das Musical Sister Act als Deutschland-Österreich-Tour spielen“, freut sich die 26-jährige Punita Lorch. In Bad Dürrheim kennt man sie noch aus der Zeit als Erzieherin bei den Stadtkäfern.









Link kopiert



Der größte Berufswunsch der ausgebildeten Erzieherin geht nun endlich in Erfüllung. Der Weg zum Erfolg war dem indischen Mädchen, das als Findelkind vor einem Krankenhaus in Neu-Dehli abgelegt wurde, nicht in die Wiege gelegt.