1 Die Clubchefs Sebastian Class (links) und Yannic Meierhaben sich für die Lahrer Disko-Szene ein neues Konzept überlegt. Foto: Köhler

Personalkosten, Gema-Gebühren, Energiepreise: Clubs haben mit immer mehr Problemen zu kämpfen – auch in Lahr. Im Mensch Meier ist man aber optimistisch, die Lage mit neuem Konzept zu meistern.









„Wir glauben an einen neuen Frühling“, zeigt sich Sebastian Class kämpferisch. Der Chef der Badische Entertainment GmbH und Betreiber der größten Lahrer Diskothek, dem Mensch Meier am Flugplatz, sieht die Clubszene in den kommenden Jahren wieder auf dem aufsteigenden Ast. Zum Aufschwung beitragen soll auf dem Areal eine neue Bar, das „Shameless“, mit der sich der bisheriger Mensch-Meier-Chef Yannic Meier verwirklichen will.