Mensch Meier, D.O.G. und Co.: Die Stadt will die Vergnügungssteuer für Lahrer Discos erlassen

1 Unter anderem im Universal D.O.G. wird in Lahr gefeiert. Die Vergnügungssteuer für die Betreiber könnte nun wegfallen. Foto: Baublies

Mensch Meier, Universal D.O.G. und Co. sollen keine Vergnügungssteuer mehr zahlen. Das schlägt die Stadt dem Gemeinderat vor. Beim Betreiber kommt dieses Vorhaben wenig überraschend gut an.









Auf die Lahrer Clubszene könnte eine große Erleichterung zukommen. Die Stadt will, so sieht es eine Beschlussvorlage für die Gemeinderatssitzung am kommenden Montag vor, die Vergnügungssteuer für Clubs und Diskotheken erlassen. Die Verwaltung sieht darin eine Unterstützung des kulturellen Angebots in der Stadt.