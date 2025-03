„Mensch Meier“-Chef schlägt Alarm: Warum es die Lahrer Clubs so schwer haben wie noch nie

1 Yannic Meier will in seinen Club investieren, um den Weg aus der Disco-Krise zu schaffen. Foto: Köhler

Die Disco-Szene steckt weiter in der Krise. Der Lahrer Clubchef Yannic Meier will mit Investitionen gegensteuern, sieht aber auch die Stadt in der Pflicht zu handeln. Hoffnung setzt er in eine „Fröhlich-Revival-Party“, einen neuen „Beach“ – und den Surfpark.









An diesem Samstagabend soll „alles so wie früher sein“, sagt Yannic Meier. Das Gesicht der Lahrer Disco-Szene führt die Clubs am Flugplatz, das „Mensch Meier“ und das „Universal D.O.G“, nach dem Rückzug von Sebastian Class nun alleinverantwortlich und bereitet ein großes Event vor: die „Fröhlich-Revival-Party“.