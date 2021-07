1 In einem Film zeigt die Berneckschule, wie eng und laut es an der provisorischen Schulmensa zugeht.Screenshot: Wegner Foto: Schwarzwälder Bote

Bildung: Berneckschüler berichten über ihren Mensa-Mittag

Schramberg. Seit mehreren Jahren gibt es an der Berneckschule Ganztagesunterricht – damit verbunden ist auch ein Mittagessen. Doch noch immer ist die Mensa ein Provisorium in den Räumen des Gymnasiums – nach Ansicht der jungen Schüler ist es dort viel zu eng und zu laut. Wie das Mittagessen an der Schule abläuft, das ist in einem neuen Film auf Youtube zu sehen.

Rektor Karsten Krawczyk und Konrektorin Regine Dimmerling führen zunächst in das Thema ein. Sie ist der Ansicht, dass der Mensaraum – das frühere Auswärtigenzimmer – für die Schülerzahl der Berneckschule mit 300 nicht ausgelegt sei und deswegen die Schüler "in mehreren Wellen durchgeschleust" werden müssten, damit sie alle zu ihrem Mittagessen kämen. Wie das genau abläuft, das zeigt das knapp zehnminütige Filmchen.

Vor allem "zu wenig Zeit zum Essen" wird anschließend von den Schülern kritisiert, aber auch neben Lautstärke und Enge der Weg zum Gymnasium, das Anstehen und auch das Drängeln.

Das Video ist zu sehen unter: https://youtu.be/umhncRFzYhs