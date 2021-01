Menrad eröffnet Filiale Hardter Brezeln ab Montag auch in Schramberg

Nach kurzer Bedenkzeit erfolgte die Zusage. "Wir wollten eine neue Herausforderung", sagt er angesichts der ersten Außenstelle der Bäckerei.

Vorerst wird es aufgrund von Corona-Einschränkungen nur den Ladenverkauf sowie Waren zum Mitnehmen geben, sagt Stefanie Burget. Später hingegen soll auch das Café wieder geöffnet werden.

Gebacken wird weiterhin in der Zentrale in Hardt, Brezeln und diverse Weckle können aber bei Bedarf auch in Schramberg nachgebacken werden. Die Verkaufsleitung in Schramberg übernimmt Sabine Appel.

19 Personen in Voll- und Teilzeit beschäftigt

Matthias und Stefanie Burget haben die traditionsreiche Hardter Bäckerei Menrad im Jahr 2016 übernommen. Mittlerweile sind dort 19 Personen in Voll- und Teilzeit beschäftigt.

Matthias Burget absolvierte bereits seine Ausbildung beim früheren Inhaber Alois Menrad und war ab 2014 wieder dort als Bäcker beschäftigt.