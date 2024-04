1 Das Prozessende ist absehbar, das Urteil soll am 2. Mai verkündet werden. Foto: dpa/dpaweb/Archiv

Im Memminger Doppelmordprozess, in dem auch ein Mann aus Pfeffingen mitangeklagt ist, hat jüngst der Hauptangeklagte ein Teilgeständnis abgelegt. Nach dessen Prüfung äußert der Rechtsmediziner allerdings Zweifel in Detailfragen.









Link kopiert



In der vergangenen Woche hatte der Hauptangeklagte eingeräumt, seinen Vater und dessen Ehepartnerin getötet zu haben. Darauf ersuchte das Gericht den Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Uniklinikum Ulm um eine Überprüfung dieses Geständnisses – und dem sind prompt einige Ungereimtheiten aufgefallen, die er in einem Ergänzungsgutachten aufgeführt hat.