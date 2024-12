Memminger-Iro ehrt Mitarbeiter: 600 Jahre geballte Betriebserfahrung in Dornstetter Unternehmen

Bei der traditionell am Ende des Jahres stattfindenden Jubilar- und Rentnerfeier im Hotel Grüner Wald in Lauterbad hat Geschäftsführer Ralf Braun 17 Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebstreue ausgezeichnet, wie das Unternehmen berichtet. Außerdem wurden sechs Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

In seiner Ansprache würdigte Braun die Jubilare und dankte für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg. „Mit dem gesamten Fachwissen und der gesammelten Erfahrung von insgesamt 600 Jahren Betriebszugehörigkeit bilden die geehrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gerüst für eine stabile Entwicklung des Unternehmens in der Vergangenheit und für die Zukunft“, betonte der Geschäftsführer.

Er dankte den Jubilaren für die Treue und ihr herausragendes Engagement. „Ohne Sie wäre Memminger nicht das, was wir heute sind: eines der international führenden Unternehmen im Strickmaschinenbau“, so Braun.

In Freudenstadt gegründet

Die Memminger-Iro GmbH, 1957 in Freudenstadt gegründet, hat sich der Mitteilung zufolge in ihrer nahezu 70-jährigen Unternehmensgeschichte zum technologischen Weltmarktführer in der Verfahrenstechnik für Fadenzuführung, Kontrollsysteme und Schmiertechnologie für Strickmaschinen entwickelt.

Das Unternehmen baue auch in Zukunft auf das Fachwissen und die Zuverlässigkeit erfahrener Mitarbeiter, heißt es weiter. Nur mit einem engagierten und hoch qualifizierten Team könnten die hohen Anforderungen an Produkte und Innovationskraft sichergestellt werden, die für eine erfolgreiche künftige Entwicklung des Unternehmens ausschlaggebend seien.

In seiner Laudatio ging Ralf Braun auf jeden einzelnen Mitarbeiter ein und erinnerte nochmals an die Jahre, in denen die heutigen Jubilare in das Unternehmen eingetreten waren. Interessante Ereignisse aus Politik, Sport und Gesellschaft sowie wesentliche Meilensteine der Unternehmensgeschichte wurden aufgezeigt und versetzten den einen oder anderen zurück in seine Anfangszeit im Unternehmen. Dies ermöglichte nicht nur spannende Einblicke in das Wirken der Geehrten, sondern bot auch so manche Gelegenheit zum Schmunzeln.

Geringe Fluktuation

Die alljährlich große Zahl der Jubilare mache deutlich, dass die Fluktuation im Unternehmen äußerst gering sei und Memminger-Iro auf einen treuen und starken Mitarbeiterstamm bauen könne, so Braun.

Ein festliches Jubiläumsmenü sowie das mittlerweile obligatorische Mitternachtsbüfett rundeten die Jubilar- und Rentnerfeier ab. In fröhlicher Runde wurden zwischendurch interessante und lustige Geschichten ausgetauscht und so manche Anekdote aus der Unternehmensgeschichte zum Besten gegeben.

Ehrungen und Verabschiedungen

Die Geehrten

Für zehnjährige Verbundenheit zum Unternehmen wurden Rosemarie Hagmüller, Sergej Popov, Christiane Vogt, Ilona Röder und Martyna Grzesik geehrt. Auf 20 Jahre Betriebszugehörigkeit blickt Christoph Schon zurück. Ludmilla Reinik, Renate Jung und Kirstin Voss wurden für 25 Jahre geehrt und erhielten zusätzlich eine Urkunde der IHK Nordschwarzwald. Seit 30 Jahren ist Zoran Zlovic-Pejcinovic bei Memminger-Iro. Für 35 Jahre wurden Frank Bromberger, Stefan Clauss, Burkhard Feger, Birgit Haufe, Gerhard Weisser und Heiko Marschner ausgezeichnet. Auf 45 Jahre Betriebszugehörigkeit blicken Helmut Schmid und Alfred Lampprecht zurück. Beide sind bereits 1979 in das damals noch in Freudenstadt ansässige Unternehmen eingetreten und haben somit einen großen Teil der Erfolgsgeschichte von Memminger-Iro miterlebt.

Die Verabschiedeten

In den Ruhestand verabschiedet wurden Helmut Schmid, Traute Platz, Harald Frey, Margarete Wawrzyniuk, Charlotte De Luca und Gerhard Weisser.