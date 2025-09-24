Memedovic und Costabel: Romantisches Konzert auf dem Schramberger Gut Berneck

1 Zorana Memedovic und Heiner Costabel treten auf. Foto: Privat Zu einem Konzert mit Geigerin Zorana Memedovic und Pianist Heiner Costabel lädt das Gut Berneck am Sonntag, 5. Oktober, um 17 Uhr in seine Räumlichkeiten ein.







Link kopiert



Zu hören sein wird an diesem Abend eine gelungene Mixtur aus Klassik und Folklore. Für den ersten klassischen Teil des Abends haben die beiden Werke von Vivaldi, Händel, Brahms, Massenet und Kreisler (Liebesfreud und Liebesleid) ausgewählt. Feurig sprühend wird es mit dem weltbekannten ungarischen Czardas des Italieners Vittorio Monti, den Zorana laut Mitteilung „wie keine zweite Zigeunergeigerin hingebungsvoll spielen“ wird.