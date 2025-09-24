Memedovic und Costabel: Romantisches Konzert auf dem Schramberger Gut Berneck
1
Zorana Memedovic und Heiner Costabel treten auf. Foto: Privat

Zu einem Konzert mit Geigerin Zorana Memedovic und Pianist Heiner Costabel lädt das Gut Berneck am Sonntag, 5. Oktober, um 17 Uhr in seine Räumlichkeiten ein.

Zu hören sein wird an diesem Abend eine gelungene Mixtur aus Klassik und Folklore. Für den ersten klassischen Teil des Abends haben die beiden Werke von Vivaldi, Händel, Brahms, Massenet und Kreisler (Liebesfreud und Liebesleid) ausgewählt. Feurig sprühend wird es mit dem weltbekannten ungarischen Czardas des Italieners Vittorio Monti, den Zorana laut Mitteilung „wie keine zweite Zigeunergeigerin hingebungsvoll spielen“ wird.

 

Unterhaltung des Publikums

Costabel ist ein begnadeter Erzähler und sensibel-virtuoser Pianist. Mit seinem profunden Wissen des gesellschaftlichen, politischen und historischen Umfelds der Komponisten unterhält er sein Publikum. Er vermittelt dadurch ein sehr intensives Konzerterlebnis. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 07444/63 01 und in der Buchlese und bei Reservix für 30 Euro.

 