1 Die Waben aus dem Bienenstock liefern die Zutaten für spezielle Seifen. Foto: Mellifera

Der Imkerverband Mellifera zeigt, wie man aus Bienenwachs, Honig und Propolis Seife herstellen kann.









Link kopiert



Duftend und natürlich: Der Verein Mellifera veranstaltet am Sonntag, 30. März, von 10 bis 17 Uhr an der Fischermühle in Rosenfeld den Kurs „Honigseifen selber sieden“.