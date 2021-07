1 Einbahnstraßen wollen die Bewohner der Rotenäcker- und der Hohenwiesenstraße nicht. Foto: thostr – stock.adobe.com

Eine Einbahnstraße? Wollen sie nicht, die Bewohner der Rotenäckerstraße und der Hohenwiesenstraße, die kürzlich Post aus dem Ortsamt bekommen hatten: In der Rotenäckerstraße hatten 23 von 38 angeschriebenen Haushalten geantwortet, in der Hohenwiesenstraße 33 von 55 angeschriebenen.

Albstadt-Lautlingen - Unter den 56, die insgesamt geantwortet haben, seien 14 Personen, die für eine Einbahnstraße seien, und 42, die sie nicht wollten, berichtete Ortsvorsteher Heiko Peter Melle im Ortschaftsrat und kommentierte: "Da gibt es nichts zu deuten." Auch die Fragebögen seien mit Kommentaren versehen gewesen, so Melle.

"Das Parken ist dort erlaubt"

So hätten manche geantwortet, dass die Autofahrer doch in ihren Höfen und Garagen parken sollten anstatt am Straßenrand. Die dadurch verengte Straße war Anlass für die Überlegung gewesen, Einbahnstraßen einzurichten. "Aber das ist öffentlicher Straßenraum", sagte Melle. "Solange dort kein Parkverbot besteht, darf man dort parken." Er selbst sehe das Thema mit diesem Umfrageergebnis als erledigt an.