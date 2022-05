Der SWR widmet den Melchinger Autohändlern eine kleine Vorabendserie.















Burladingen-Melchingen/Stuttgart - Gestartet mit den jeweils rund zehnminütigen Beiträgen wird am Montag, 2. Mai, in der Landesschau. Für die Dreharbeiten war das Aufnahmeteam im vergangenen Jahr unzählige Male auf der Schwäbischen Alb. Sie drehten im Autohaus, an Mutters Vespertisch, bei der Kindstaufe in der Kirche und beim schwierigen Einlagern eines Polizeihubschraubers.

Bodenständigkeit und PS-Liebe

Schon damals versprach Michael Kanz: "Es wird die authentischste Doku, die wir je gemacht haben." Aus den vielen Stunden Bild- und Tonmaterial in denen nichts gestellt wurde und die Kamera, wie Michael Kanz (36) es sagte, "einfach bei allem draufhielt", wurde vor einigen Wochen ein halbstündiger Beitrag ausgestrahlt. "Wo Bodenständigkeit auf PS-Liebe trifft", attestierten die Fernsehmacher damals und versprachen ungewöhnliche Einblicke in das Privatleben und das geschäftliche Erfolgsrezept. Auch die schweren Zeiten, als Michael Kanz im vergangenen Jahr wochenlang im Koma lag, wurden nicht ausgespart.

"Wir haben es uns selber beigebracht"

Jetzt ist aus den Resten eine Miniserie geworden. In der ersten Folge soll der Aufstieg aus Papas Garage zu den bekanntesten Autohändlern im Südwesten beschrieben werden, in der zweiten Woche geht es um die beiden so unterschiedlichen Unternehmerpersönlichkeiten, darum wie das Miteinander funktioniert und warum sie sich dennoch so gut ergänzen. "Wir haben es uns selber beigebracht", sagt Sven Kanz (42) im Rückblick über das Erfolgsduo.

Über Kanzens gibt es noch viel zu erzählen

Um die immer wieder außergewöhnlichen Geschäftsideen, etwa rund um den An- und Verkauf der Blaulichtfahrzeuge oder um die Hubschrauberdeals geht es dann in der dritten Folge. Am vierten Abend, dem Donnerstag, soll das ganz gewöhnliche Geschäft und die Kundenkontakte beschrieben werden: Wer kauft bei den Kanz-Brüdern was und warum? Am Freitag soll dann nochmal der Polizeihubschrauber im Mittelpunkt stehen.

Weil die Motoren wohl jetzt bei allen, den Luxus-Autohändlern und dem Produktionsteam so schön warm gelaufen sind und die Kameras schnurren wie die Motoren der Bugattis und Ferraris, wird in diesem Jahr weiter gedreht. Über die Kanzens gibt es noch viel zu erzählen.