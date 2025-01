Melania Trump: Ein Hut, ein Kleid, eine neue Zeit

Der Präsident tanzt: Eine heiße Sohle legten Donald und Melania Trump beim ersten von drei Inauguration-Bällen in Washington am späten Montagabend nicht aufs Parkett, es war eher Slow Dance angesagt. Der 47. US-Präsident, der am Vormittag den Amtseid geschworen hatte, taute auf dem „Commander in Chief Ball“ erst auf, als die Trump-Hymne „YMCA“ über die Lautsprecher tönte. Dann zeigte der 78-Jährige sogar seinen „Signature Dance Move“ – Fäuste ballen, Luft boxen.

Die neue, alte First Lady trug ein Abendkleid, das wie eine Fortschreibung ihres Auftritts vom Vormittag wirkte: Eine weiße, schulterfreie Robe mit Beinschlitz und einer schwarzen Applikation, die wie ein Blitz auf dem Kleid angeordnet war. Dazu trug die 54-Jährige einen Choker, so nennt man das schwarze Halsband, das eng um ihre Kehle lag.

Melania und Donald Trump beim ersten Ball des Abends, dem „Commander in Chief Ball“. Foto: AP/dpa/Evan Vucci

Klare Kante – und ziemlich weit entfernt von dem eher lieblichen Abendkleid mit Tüllbordüre, das die zweifache First Lady bei ihrem ersten „Inauguration Ball“ im Jahr 2017 trug. Dabei ist der Designer der selbe: Hervé Pierre, der sich auf Instagram artig für die „großartige Zusammenarbeit“ bedankte. Der amerikanisch-französische Designer entwirft schon seit den 1990ern für First Ladys – von Hillary Clinton über Laura Bush bis zu Michelle Obama. Seine Inspiration für das Kleid sei ein auf Papier geworfener schwarzer Filzstiftstrich gewesen.

Ziemlich nah war das Schwarz-Weiß-Abendkleid an Melanias Vormittagsoutfit: Auch hier war schlichte Strenge das Thema. Besonders aufsehenerregend war dabei ihr dramatischer, tief in die Stirn gezogener Hut (dunkelblau mit weißem Hutband), der mit ihrem marineblauen zweireihigen Mantel korrespondierte. Der Hut verbarg Melanias Blick – was natürlich gut zu ihrem Image als „Sphinx des Weißen Hauses“ passt. Freut sich Melania auf ein zweites Mal Washington, ist sie stolz auf ihren Mann? Der Hut ließ wenig Platz für Spekulationen über ihr Mienenspiel.

Er verhinderte übrigens ganz nebenbei auch, dass Donald Trump seine Frau küssen konnte – durch die breite Krempe musste es bei einem Luftküsschen bleiben. Der Hutmacher Eric Javits schrieb auf Instagram, Melania habe „die innere Grazie, Schönheit und Präsenz, die einen sehr einfachen, zurückgenommenen Hutstil in einen Wow-Moment verwandelt“.

Melania Trump trug einen zweireihigen Mantel und einen breitkrempigen Hut. Foto: AP/dpa/Susan Walsh

Am Ausschnitt des scharf geschnittenen Mantels blitzte der Kragen einer hellen Chiffonbluse hervor. Das Gesamtoutfit ist ein Entwurf eines New Yorker Designers, Adam Lippes, der betonte, „Amerikas beste Kunsthandwerker“ hätten daran gearbeitet. Lippes hat vor wenigen Wochen eine Boutique in Palm Beach in Florida eröffnet – dort residieren auch die Trumps, in seiner ersten Amtszeit wurde Mar-a-Lago als „Summer White House“ bezeichnet.

Ivanka Trump: Eine Reminiszenz an Audrey Hepburn

Sehr viel lieblicher und eine Reminiszenz an die 50er Jahre war übrigens das Outfit, für das sich Ivanka Trump entschied.

Vorn gehen Don jr. und seine Tochter Kai, hinten sieht man Ivanka im Audrey-Hepburn-Kleid. Foto: AFP/JIM WATSON

Die „First Daughter“ trug zum Ball ein Kleid, das an einen ikonisch gewordenen Filmmoment erinnert: Es ist eine exakte Replika des Givenchy-Kleides, das Audrey Hepburn in „Sabrina“ aus dem Jahr 1954 trug.

Ivankas Inauguration-Robe ist eine Replika dieses Kleides, das Audrey Hepburn 1954 im Film „Sabrina“ trug. Foto: Imago/Allstar

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte amerikanischen Medien, Ivanka sei sehr dankbar, „dass das Atelier Givenchy dieses Meisterwerk kreiert hat, das die Kunst und Eleganz des Originals mit bemerkenswerter Präzession und handwerklicher Kunst“ einfange. Die Schauspielerin Andrey Hepburn sei schon lange ein Vorbild für die „First Daughter“. Der französische Milliardär Bernard Arnault, zu dessen Unternehmensimperium Givenchy gehört, war ebenfalls unter den Geladenen in der Rotunde des Kapitols, in die die Zeremonie wegen der eisigen Temperaturen in Washington verlegt worden war.

Ivanka Trump im Retrolook. Foto: GETTY IMAGES /AFP/JUSTIN SULLIVAN

Auch am Vormittag setzte Ivanka Trump auf Retro-Ästhetik: Ihr smaragdgrüner Mantel mit schmalem Gürtel betonte die Taille, formte eine Sanduhr-Silhouette und erinnerte damit an die Mode der Nachkriegszeit. Ihr Barett-Hütchen tat ein Übriges.

Usha Vance: Die Second Lady setzt auf Oscar de la Renta

Usha Vance ist die Tochter von indischen Immigranten, Oscar de la Renta kam einst aus der Dominikanischen Republik über den Umweg Europa in die USA – sollte es ein leiser Hinweis sein, dass die Second Lady bei der Amtseinführung auf einen Entwurf aus dem Modehaus des 2014 verstorbenen Designers setzte? Modische Diplomatie, die vielleicht den harten Kurs ihres Mannes J.D. Vance absoften soll, den Trumps Vize im Wahlkampf gegen irreguläre Migration ankündigte?

Vielleicht sollte man nicht zu viel in Kleidung hineininterpretieren. Usha Vance jedenfalls bestritt den Vormittag in einem De-la-Renta-Outfit: Die 39-Jährige trug ein Ensemble aus rosafarbenem Tageskleid und passendem Kaschmirmantel mit einem langen Schalkragen.

Usha und J.D. Vance kamen mit ihren drei Kindern. Foto: AFP/ANGELA WEISS

Die allergrößte Charmeoffensive der Vances hatte aber nichts mit Mode zu tun: Das Vizepräsidentenpaar hatte nämlich seine drei Kinder dabei. Ewan, Vivek and Mirabel, alle drei noch im Kindergarten- oder wenigstens Grundschulalter. Als Vance die Hand auf die Bibel legte, war Mirabel auf dem Arm ihrer Mutter gut im Bild.

J.D. Vance und seine Frau Usha beim Tanz. Foto: GETTY IMAGES/AFP/ANNA MONEYMAKER

Am Abend, als die Vances die Trumps zum Tanz begleiteten, entschied sich Usha für ein schimmerndes blaues Kleid, das mit Pailletten besetzt war und die Schulterpartie frei ließ.

Lauren Sanchez: Bezos’ Partnerin trägt das kontroverseste Outfit des Tages

Lauren Sanchez saß zwischen ihrem Partner Jeff Bezos (rechts) und dem Facebook-Gründer Marc Zuckerberg. Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/POOL

Spitze blitzen lassen bei der Amtseinführung eines Präsidenten? Unter dem weißen Blazer von Lauren Sanchez, der Partnerin des Amazon-Milliardärs Jeff Bezos, guckte ihr BH hervor. In den sozialen Netzwerken wurde sofort wild darüber diskutiert, ob das ein Versehen oder kalkuliert gewesen sei – kein anderer Look war kontroverser.