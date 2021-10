1 Nur der Eiffelturm, die Sagrada Familia und der Louvre werden bei Google Maps häufiger gesucht als der Europa-Park. Foto: Europa-Park















Rust - Unter den Nutzern von Google Maps liegt der Europa-Park auf Platz vier der meistgesuchten Touristenziele in Europa.

Das teilte der Europa-Park am Mittwoch mit. Auf den Plätzen eins bis drei liegen in einem von Google veröffentlichten Ranking der Eiffelturm in Paris, die Basilika Sagrada Familia in Barcelona und das Louvre-Museum in Paris, heißt es in der Mitteilung. Das Kolosseum in Rom belegt Platz fünf.

"Dieses Ranking zeigt auf eindrucksvolle Weise, welchen Stellenwert der Europa-Park als eigenständige Tourismusdestination hat. Der Europa-Park bildet zusammen mit der Wasserwelt Rulantica inzwischen eines der beliebesten Kurzreiseziele in Europa. Solch ein Feedback unserer Gäste gibt uns viel Auftrieb, gerade in Pandemiezeiten", so Europa-Park Inhaber Roland Mack.