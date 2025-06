Wer vom Tälesee beziehungsweise vom Parkplatz der Kleintierzuchtanlage in Richtung Tälesee-Halle oder Spielplatz spaziert, kommt automatisch an einer imposanten Stele vorbei. Unweigerlich bleibt man davor stehen, betrachtet und bewundert sie.

Es handelt sich um eine Gedächtnisstele der Kameradschaft Edelweiß der Jahrgänge 89/90/91, 67/68, 32/33/34 sowie 15/16.

Ein Werk für die Gemeinde

Geschaffen wurde dieses Werk von David Locher, der damit sein Meisterstück im Steinmetzhandwerk realisierte. Der junge Meister, 33 Jahre alt, kann damit bereits seinen zweiten Meistertitel feiern.

Das Meisterwerk geht in das Eigentum der Gemeinde Empfingen über. Doch wie kam es dazu?

Locher stellte sein meisterliches Projekt aus Udelfanger Sandstein Bürgermeister Ferdinand Truffner vor – auch, um die Genehmigung für den gewünschten Standort einzuholen. Truffner zeigte sich begeistert: Er war bereit, die Materialkosten zu übernehmen und einen Teil der Arbeitskosten zu tragen. Allein für den Kopf der Stele musste David Locher 80 Stunden investieren.

Vom Mechatroniker zum Steinmetz

Seinen ersten Meistertitel erlangte Locher auf einem anderen Weg: Nach dem Besuch der Realschule absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner, anschließend eine weitere Ausbildung als Mechatroniker, die er mit dem KFZ-Meistertitel abschloss.

David Locher ist stolz auf sein Meisterstück. Foto: Jürgen Baiker

Da es während der Corona-Zeit keine geeignete Meisterstelle gab, bot ihm sein Freund Manuel Schweizer, Geschäftsführer der Schweizer Naturstein GmbH, eine Mitarbeit in dessen Betrieb an. Während der zwei Jahre als „Arbeiter“ zeigte sich, dass ihm dieses Handwerk liegt – und so entschloss sich Locher, auch hier eine Meisterausbildung in Teilzeit zu absolvieren. Immer wieder reiste er zu Kursen nach Koblenz, wo er schließlich auch sein Meisterstück im Rahmen einer Prüfung präsentieren musste. Die Idee zur Gedächtnisstele entstand im Zusammenhang mit der 1250-Jahr-Feier in Empfingen.

Feierliche Einweihung an Christi Himmelfahrt

Am kirchlichen Feiertag Christi Himmelfahrt, der auch als Vatertag gefeiert wird, war es schließlich soweit: David Locher stellte sein Meisterstück der Öffentlichkeit vor. Zur Einweihung der Gedächtnisstele versammelten sich alle Edelweiß-Jahrgänge, die daran teilhaben wollten.

Auch Bürgermeister Ferdinand Truffner, selbst Mitglied bei den Edelweiß-Jahrgängern, war anwesend und begrüßte die Versammelten. Mit Gesang wurde die Erinnerungsstele eingeweiht.

Nach der offiziellen Feier marschierten die Edelweiß-Jahrgänge 1967/1968 noch zum Pflegeheim Rosengarten, um dort mit einigen Liedern Freude zu bereiten.