Der Hundesportverein Tannheim richtete erstmals einen hundesportlichen Wettbewerb mit überregionaler Bedeutung aus.

Zur Kreisgruppenmeisterschaft IGP 2025 der Kreisgruppe Bodensee-Baar im Südwestdeutschen Hundesportverband kamen über 100 Hundesportler mit ihren Tieren und viele Gäste auf die Anlage am Stankert neben dem Fußballstadion. IGP steht für Internationale Gebrauchshundeprüfung und ist so etwas wie die Königsdisziplin im Hundesport. In drei anspruchsvollen Bereichen müssen Mensch und Hund ihr Können unter Beweis stellen.

Bei der Fährtenarbeit heißt es für die Vierbeiner, mit der Nase präzise einer gelegten Spur zu folgen und Gegenstände aufzuspüren. Im Bereich Unterordnung zeigen die Teams ihr Zusammenspiel mit Übungen wie Freifolge, Apportieren und Sprüngen. Im Bereich Schutzdienst, simuliert ein als „Helfer“ eingesetzter Sportler verschiedene Situationen, um die Ausbildung und den Schutzinstinkt des Hundes zu prüfen.

Sportlich gesehen hätte es für den Gastgeber kaum besser laufen können: Yuliia Mamalat, aktives Mitglied des Tannheimer Hundesportvereins, holte sich mit ihrer Hündin Layma und 284 Punkten den Tagessieg und den Titel der Kreisgruppenmeisterin. Platz zwei ging an Enzo Catarraso mit Taycan (278 Punkte), gefolgt von Nicole Winkelmann mit ihrem Rüden Ouzo (277 Punkte).

Landwirte stellen Wiesen zur Verfügung

Der Vorsitzende Joachim Singer bedankte sich bei Ortsvorsteherin Anja Keller für die Übernahme der Schirmherrschaft sowie bei den Tannheimer Landwirten, die ihre Wiesen für die Fährtenarbeit zur Verfügung stellten.