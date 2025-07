Neun Meßstetter Mehrkämpferinnen haben starke Leistungen gezeigt, als Meßstetten Schauplatz war für die Landesmeisterschaften im Mehrkampf.

Bei strahlendem Sonnenschein machten mehr als 500 Nachwuchs-Athletinnen und -Athleten des Schwäbischen Turnerbundes die württembergischen Mehrkampfmeister in den Altersklassen sieben bis 18plus unter sich aus. Dabei war Vielseitigkeit gefragt: Im Mehrkampf sind sechs Disziplinen aus den Bereichen Turnen und Leichtathletik zu bewältigen. Bei den Jahnwettkämpfern kam zudem noch das Schwimmen dazu.

Lesen Sie auch

An drei Wettkampfstätten – der Heuberghalle für das Turnen, dem Geißbühlstadion für die Leichtathletik und dem Bundeswehr-Hallenbad in Stetten am kalten Markt für das Schwimmen – herrschte reger Betrieb. Die neun Mehrkämpferinnen aus Meßstetten, die sich für das Landesfinale qualifiziert hatten, zeigten gute Leistungen und sicherten sich vordere Plätze.

Felia Gerstenecker verpasst das Treppchen nur ganz knapp

In der Altersklasse acht erreichten Magdalena Ast und Ylvie Friedel unter 44 Teilnehmerinnen Rang 23 und 24. Bei den Neunjährigen verpasste Felia Gerstenecker nur knapp das Treppchen und ordnete sich auf Rang vier ein. Vor allem beim Weitsprung konnte sie mit den Top-Leistungen mithalten. Auch Mirelle Eppler startete bei den Neunjährigen und belegte Rang 37. In der Altersklasse zehn landete Freya Beck unter 53 Starterinnen auf Rang acht, Sara Schadowski auf Rang zwölf und Marie Rukwid auf Rang 40. In der Altersklasse elf belegte Carlotta Ast den fünften und Amelie Kippenhan den 13. Platz. Beide glänzten vor allem beim Weitsprung mit Weiten um die vier Meter.

Mehr als 120 engagierte Helferinnen und Helfer aus verschiedenen Abteilungen des TSV Meßstetten sorgten dafür, dass das württembergische Landesfinale in Meßstetten ein voller Erfolg wurde. Das Lob des Veranstalters war eindeutig: „Selten erleben wir eine so hervorragend organisierte Veranstaltung mit so qualifiziertem, freundlichem und zuverlässigem Personal.“ Auch von Eltern und Sportlern kam viel positives Rückmeldung: Man habe sich beim TSV Meßstetten rundum wohl und willkommen gefühlt.