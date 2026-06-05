Meisterschaft in Österreich: Kegelteam mit Wolfacher Trainer holt Gold bei der WM

Axel Schondelmaier aus Kirnbach hat die deutsche U23-Nationalmannschaft der Sportkegler bei den Weltmeisterschaften in Österreich zum Titel geführt.
Der Kirnbacher Axel Schondelmaier wird als Cheftrainer der deutschen U23-Nationalmannschaft Weltmeister in Schwaz. Für Axel Schondelmaier aus Kirnbach wurde bei den U23-Weltmeisterschaften der Sportkegler im österreichischen Schwaz ein Traum Wirklichkeit. Als Cheftrainer führte er die deutsche U23-Nationalmannschaft der Männer zum Gewinn der Goldmedaille – und schloss damit einen ganz besonderen Kreis.