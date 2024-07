Meisterschaft der Springreiter: Lokalmatadoren kommen in Ichenheim aus dem Tritt

1 An Günter Treiber führte in der Wertung der Reiter wieder kein Weg vorbei. Foto: Künstle

Die dritte Wertungsprüfung bei den Landesmeisterschaften der Springreiter in Ichenheim hatte es in sich. Alexander Schill und Jochen Teufel wurden jeweils zwei Mal zu Boden befördert. Günter Treiber vom RV Eppelheim zog dadurch noch an der Konkurrenz aus dem Ried vorbei und verteidigte seinen Titel.









Günter Treiber vom RV Eppelheim hat mit „Cassis“ seinen Titel in der Wertung Reiter bei den Landesmeisterschaften der Springreiter in Ichenheim verteidigt. Wie in einigen anderen Altersklassen fiel die Entscheidung erst am Sonntag in der letzten Wertungsprüfung. Bei den Damen ging die Bronzemedaille an den Ortenauer Reiterring. Franziska Ritter landete mit „Con Stakky“ vom Reiterverein Meißenheim auf Rang drei.