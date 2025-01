Meisterrunde gebucht: Ettenheimer B-Juniorinnen messen sich nun mit den Besten aus Deutschland

1 Die jungen Ettenheimerinnen feiern nach dem Spiel mit den Zuschauern. Foto: Levent

Die Saison ist für die jungen Talente aus Ettenheim und Altdorf noch lange nicht vorbei. Das Team stellt sich nach einem klaren Erfolg in Ismaning nun den besten deutschen Teams in der Bundesliga.









ISMANING. Weibliche B-Jugend, Bundesliga: TSV Ismaning - SG Altdorf/Ettenheim 19:32 (11:16). Der Weg der SG-Jugendlichen geht weiter. Dank des deutlichen Auswärtssiegs in Bayern schlossen die Ortenauerinnen wie angestrebt die Vorrunde auf dem zweiten Tabellenplatz ihrer Staffel ab und qualifizierten für die in drei Wochen beginnende Meisterrunde. Dort treffen sich die zwölf besten Mannschaften Deutschlands, aufgeteilt in zwei Sechsergruppen. „Unsere Planungen beginnen“, sagte Stefan Rieder, der die SG-Mannschaft gemeinsam mit Wolfgang Ehrler trainiert.