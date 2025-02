Meisterntunnel Bad Wildbad: Das Ersatzteil fehlt noch immer

Baustelle sorgt für Unmut „Stuttgart 21“ im Stadtteil Neusatz

Die einstige Traditionsgaststätte Löwen an der Neuenbürger Straße in Neusatz gibt es nicht mehr. Dafür schon sehr lange eine Baustelle in der Dorfmitte. Die sorgt für Verärgerung. Nachbarn melden sich zu Wort. Wir fragten im Rathaus nach.