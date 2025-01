Meisterkonzerte Altensteig: Musiker finden direkten Draht zum Publikum

Kurse im Jugendhaus Projekt unterstützt Migrantinnen in Altensteig

Der Diakonieverband und die Erlacher Höhe bieten in der Flößerstadt Offene Gruppen und Kurse an, die die Chancen am Arbeitsmarkt verbessern sollen. „MiBeOn“ wird vom Bund und vom Europäischen Sozialfonds gefördert.