Meisterfeier in Donaueschingen: Können hat hier ganz viele Gesichter

Die Handwerkskammer Konstanz zeichnet bei einer großen Feier 313 Meisterinnen und Meister aus. Ihre Jobperspektiven sind viel mehr als rosig.

Die Donauhallen in Donaueschingen verwandelten sich am Samstag, 15. November, in einen Treffpunkt für stolze Gesichter, gespannte Vorfreude – und jede Menge Handwerksstolz. Die Handwerkskammer Konstanz hatte zur großen Meisterfeier geladen, und rund 900 Gäste kamen, um die 313 neuen Meisterinnen und Meister aus 19 verschiedenen Gewerken zu feiern. Schon beim Betreten des Saales lag eine Mischung aus Erleichterung, Spannung und Festlichkeit in der Luft.

Gleich zu Beginn machte Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, klar, worum es an diesem Vormittag ging: um Menschen, die in den vergangenen Monaten und Jahren Durchhaltevermögen, Leidenschaft und Disziplin bewiesen haben. Seine motivierenden Worte, inklusive der augenzwinkernden „Turbokarriere“-Bemerkung, sorgten für spürbare Aufbruchstimmung.

Unter die neuen Meister – hier bei den Installateuren und Heizungsmonteuren – mischt sich auch eine Dame. Foto: Roger Müller

Auch Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, würdigte die Leistung der Absolventen mit einem eindrucksvollen Bild: Eine anspruchsvolle Bergwanderung, deren Gipfel am heutigen Tag mit dem Meisterbrief erreicht sei. Er betonte die enorme Bedeutung des Meistertitels für die berufliche Zukunft.

Ehrgeiz und Humor

Im Anschluss führte Moderator Rolf Benzmann souverän und kurzweilig durch das Programm. Musik von Schnitzer’s Music Kitchen, persönliche Momente und viel Applaus sorgten für eine festliche, aber zugleich lockere Atmosphäre. Der Höhepunkt folgte mit der feierlichen Übergabe der Meisterbriefe.

Der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, Werner Rottler. Foto: Roger Müller

Einer nach dem anderen betraten die Absolventen die Bühne, begleitet von spürbarem Stolz. Mehrere Beiträge thematisierten zudem die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf das Handwerk – ohne dabei die Bedeutung menschlicher Nähe und Kompetenz infrage zu stellen.

Für den größten Lacher des Tages sorgte Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, mit seiner humorvollen Videobotschaft an die Absolventen.

Über 300 Meister und Meisterinnen bekommen in Donaueschingen ihre Meisterbriefe feierlich überreicht. Foto: Roger Müller

Beim anschließenden Beisammensein in der Foyer-Halle lagen Emotionen und Freude spürbar in der Luft. Familien, Freunde und Gratulanten tauschten Glückwünsche aus, machten Fotos und sprachen über die Zukunftspläne der neuen Meisterinnen und Meister. Die Feier zeigte eindrucksvoll, wie lebendig und zukunftsorientiert das regionale Handwerk ist – und wie viel Leidenschaft in jedem Meisterbrief steckt.

Das sagt OB Pauly

Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly

griff die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt auf und verband seine Gratulation mit humorvoller Warnung: Aufgrund des akuten Fachkräftemangels sollten die frisch gebackenen Meisterinnen und Meister aufpassen, „dass ihnen vor den Donauhallen nicht gleich jemand auflauert, um sofort die ersten Aufträge zu vergeben“. Der Saal lachte – und gleichzeitig war jedem bewusst, wie begehrt qualifizierte Fachkräfte tatsächlich sind.