Meisterfeier in Donaueschingen: Können hat hier ganz viele Gesichter

Die Handwerkskammer Konstanz zeichnet bei einer großen Feier 313 Meisterinnen und Meister aus. Ihre Jobperspektiven sind viel mehr als rosig.
Die Donauhallen in Donaueschingen verwandelten sich am Samstag, 15. November, in einen Treffpunkt für stolze Gesichter, gespannte Vorfreude – und jede Menge Handwerksstolz. Die Handwerkskammer Konstanz hatte zur großen Meisterfeier geladen, und rund 900 Gäste kamen, um die 313 neuen Meisterinnen und Meister aus 19 verschiedenen Gewerken zu feiern. Schon beim Betreten des Saales lag eine Mischung aus Erleichterung, Spannung und Festlichkeit in der Luft.