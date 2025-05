Meisterfeier des FC Liverpool: Auto fährt in Liverpool in Menschenmenge – 53-Jähriger festgenommen

Auto fährt in Liverpool in Menschenmenge – 53-Jähriger festgenommen

1 Ein Auto ist in Liverpool in eine Menschenmenge gefahren. Foto: PAUL ELLIS/AFP Fußballfans feiern den Meistersieg des Liverpool FC. Plötzlich wird der Polizei gemeldet, dass ein Auto mehrere Menschen erfasst haben soll.







Link kopiert



Ein Auto ist in Liverpool am Rande der Fußball-Meisterfeier in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 53 Jahre alter Brite, wurde festgesetzt, wie die Polizei mitteilte. Auf Fotos war zu sehen, wie sich Polizei und Rettungskräfte vor Ort um Verletzte kümmern. „Die Szenen in Liverpool sind entsetzlich“, schrieb Premierminister Keir Starmer auf der Plattform X.