Meister in Kreisliga B: Schönbronner Erfolgsrezept ist die eigene Jugend

1 Mit einem Sieg in Grömbach am letzten Spieltag holte der SV Schönbronn den Meistertitel in der Kreisliga B Nord. Foto: Rathfelder Noch vor knapp 20 Jahren war der SV Schönbronn die Schießbude der Kreisliga B. Diese Zeiten sind längst vorbei – das unterstreicht die errungene Meisterschaft in der Kreisliga B Nord.







An Spannung war das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga B Nord in dieser Saison nicht zu überbieten. Über Wochen hinweg lagen der SV Schönbronn und VfB Effringen dicht an dicht an der Tabellenspitze, ehe die Schönbronner am Ende mit einem Punkt Vorsprung Meister wurden. „Zusammengefasst: Mit dem Spiel gegen den TSV Wildberg – unsere einzige Saisonniederlage – hatten wir es uns selbst schwer gemacht. Aber vielleicht war es auch gut, dass es so ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen war, weil wir dadurch die Konzentration immer hochhalten mussten“, sagt Frank Rathfelder, Leiter der Fußball-Abteilung des SV Schönbronn. Er unterstreicht: „Das war eine sehr verdiente Meisterschaft. Wir hatten die beste Mannschaft der Liga – ohne hochnäsig sein zu wollen. Aber das muss man auch erst einmal so auf den Platz kriegen.“