Die Deutschen Aufguss-Meisterschaften finden in Kürze statt – und das Solemar-Team aus Bad Dürrheim war schon in der Qualifikationsrunde mit einer beachtlichen Leistung mit von der Partie.

Mit sechs individuellen Show-Aufgüssen durch sechs Teilnehmende stellte das Solemar nicht nur eine der größten Delegationen des gesamten Wettbewerbs, sondern sorgte auch für ein emotionales Sauna-Highlight, das Maßstäbe setzt.

Es war ein glanzvoller Auftritt mit Strahlkraft weit über die Region hinaus: Vom 27. bis 29. März wurde das CamboMare in Kempten zum Schauplatz der Qualifikationsrunde der Deutschen Aufguss-Meisterschaft – und das Solemar setzte dort ein eindrucksvolles Ausrufezeichen.

Starker Sixpack

Mit sechs individuellen Show-Aufgüssen durch sechs Teilnehmende sorgte das Team für ein emotionales Sauna-Highlight, das Maßstäbe setzt. „Vier Einzel- und zwei Teamaufgüsse wurden von unseren engagierten Saunameisterinnen und -meistern präsentiert – und jeder einzelne konnte sich für das große Finale im renommierten Satama Resort am Scharmützelsee qualifizieren“, berichtet Sabrina Benz, Teamleitung der Schwarzwald Sauna im Solemar. Ein Novum: Das Solemar ist deutschlandweit die einzige Sauna, die mit sechs Aufgüssen antrat – und mit allen Teilnehmenden den Sprung ins Finale schaffte. „Ein Meilenstein, der in der Szene seinesgleichen sucht“, freut man sich in der Kurstadt.

Für echte Gänsehaut sorgten dabei nicht nur die Darbietungen selbst, sondern auch die Unterstützung durch mitgereiste Stammgäste, Familien und Freunde, die das Team mit großer Leidenschaft begleiteten. Die Früchte dieser Gemeinschaftsleistung ließen nicht lange auf sich warten.

Einzeln und im Team

Bereits in der ersten Runde sicherten sich Kevin Reuschling (Platz 3) und Enrico Nappi (Platz 2) im Einzel-Aufguss den direkten Finaleinzug. Im Team-Wettbewerb überzeugten Jennifer Mühl und Kevin Reuschling mit einem zweiten Platz und holten ebenfalls das begehrte Finalticket.

Über die Nachrückerregelungen qualifizierten sich schließlich auch Franco Petrella sowie Jennifer Mühl mit ihren Einzelaufgüssen, ebenso wie das Team Denise Häring und Sabrina Benz. Das bedeutet: Jeder und jede, der oder die angetreten ist, steht im Finale – ein beispielloser Erfolg und ein starkes Zeichen für Teamgeist und Zusammenhalt.

Jetzt winkt das Finale

Das große Finale findet vom 26. bis 29. Juni im Satama Resort am Scharmützelsee statt. Vor einer internationalen Fachjury treten dort die besten Aufgießer Deutschlands gegeneinander an – mittendrin: das Solemar-Team.

„Was wir in Kempten gezeigt haben, war mehr als ein Wettbewerb – es war ein Ausdruck unserer Leidenschaft, Kreativität und unseres Teamgeistes“, erklärt Jennifer Mühl, stellvertretende Teamleitung der Sauna-Abteilung. Mit dieser herausragenden Teamleistung zählt das Solemar Bad Dürrheim ab sofort zu den führenden Adressen im deutschen Sauna-Wettbewerbssport. Und das Engagement bleibt hoch: „Wir sind motiviert und bereit für das große Finale in Berlin“, so das Aufguss-Team der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim.