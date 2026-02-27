Meister-Eis aus Rottenburg: Thomas Micolino will mit seinem Eis aus Kamelmilch Weltmeister werden

Der Rottenburger Gelatiere Thomas Micolino kann sich nach der Deutschen Meisterschaft auch den Titel als weltbester Eismacher sichern. Dazu muss er in die Wüste fliegen.
Den Pokal als Deutschlands bester Eismacher hat er schon. Jetzt will Thomas Micolino auch Weltmeister der Gelatiere werden. Dazu muss sich der 36-jährige Chef des Rottenburger Eiscafés Rino in den Flieger nach Las Vegas setzen. Denn dort findet vom 24. bis 26. März das Finale der Gelato Festival World Masters statt, der Weltmeisterschaft im Eismachen.