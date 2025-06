1 Markus Haag in seiner Werkstatt, in der Hand die erste Orgelpfeife, die er während der Ausbildung gebaut hat, vor ihm Teile eines Harmoniums, welches er in seiner Werkstatt wartet und restauriert. Foto: Haag In Seedorf widmet sich Markus Haag mit Feingefühl, Werkzeug und Gehör dem Stimmen und Erhalten historischer Orgeln – ein Beruf voller Präzision und Passion.







Link kopiert



Markus Haag ist selbstständiger Orgelbauer in Seedorf. Von Kindesbeinen an hat ihn die Welt der Orgeln fasziniert. Im Alter von 20 Jahren erlernte er das Klavierspielen und stieg ein Jahr später auf die Orgel um. 2005 begleitete er seinen ersten Gottesdienst an der Seedorfer Orgel und erinnert sich daran, als wäre es gestern gewesen.