Meister-Cup in Reutlingen: Vier Teams aus dem Fußballbezirk Nordschwarzwald sind dabei

Während diese Woche im Fußballbezirk Nordschwarzwald ganz im Zeichen der Relegation steht, werden am Samstag zahlreiche Meister aus ganz Württemberg im Reutlinger Carl-Diem-Stadion den Erdinger-Meister-Cup auspielen. Aus dem Bezirk Nordschwarzwald werden bei den Herren der SV Schönbronn, der SV Dietersweiler und die SF Salzstetten sowie bei den Frauen die TSG Wittershausen dabei sein.

Besonderer Charakter Bereits seit 2007 wird der Meister-Cup ausgetragen, an dem alle württembergischen Mannschaften teilnehmen können, die in ihrer Liga Meister geworden sind. Ob Dorf- oder Großstadtverein, Kreis- oder Verbandsligist: Das Turnier bringt Meister aus unterschiedlichen Ligen und Regionen zusammen und sorgt für Begegnungen, die es im regulären Spielbetrieb so nicht gibt.

In diesem Jahr sind in Reutlingen 36 Herren- und 24-Frauen-Meister dabei. Die Herrenmannschaften starten um 10.30 Uhr in sechs Vorrundengruppen mit jeweils sechs Teams in das Turnier. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die K.o.-Runde. Bei den Frauen wird in vier Vorrundengruppen mit jeweils sechs Teams gespielt. Hier ziehen die Gruppenersten und Gruppenzweiten ins Viertelfinale ein.

Gegen Verbandsliga-Meister

Der SV Dietersweiler trifft in der Gruppe A mit dem Verbandsliga-Meister Young Boys Reutlingen auf den stärksten Gegner des Meister-Cups. Zudem warten der TSV Sondelfingen, der Türkische SV Herrenberg, die SG Dettingen und der FV Bad Schussenried II auf den A-Liga-Meister.

Der SV Schönbronn begkommt es in der Gruppe B mit der SKV Rutesheim, der TG Gönningen, dem FC Isny, dem SV Westerheim II und Türkiyemspor Saulgau zu tun. Die SF Salzstetten befinden sich zusammen mit dem TSV Ehningen, Radnik Sindelfingen, dem SV Pattonville, dem SSV Rübgarten und der SG Oberdischingen/Ersingen in der Gruppe C.

Die Frauen von der TSG Wittershausen wurden in die Gruppe D gelost und spielen ab 11.45 Uhr gegen den SSV Reutlingen, den TSV Lustnau, den 1. FC Donzdorf II, den 1. FC Lauchau/Lauchäcker aus Stuttgart und den TSV Hildrizhausen.