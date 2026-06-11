Meister-Cup in Reutlingen: Vier Teams aus dem Fußballbezirk Nordschwarzwald sind dabei

Am Samstag treffen Dutzende württembergische Meister in Reutlingen aufeinander – darunter auch vier aus dem Fußballbezirk Nordschwarzwald.
Während diese Woche im Fußballbezirk Nordschwarzwald ganz im Zeichen der Relegation steht, werden am Samstag zahlreiche Meister aus ganz Württemberg im Reutlinger Carl-Diem-Stadion den Erdinger-Meister-Cup auspielen. Aus dem Bezirk Nordschwarzwald werden bei den Herren der SV Schönbronn, der SV Dietersweiler und die SF Salzstetten sowie bei den Frauen die TSG Wittershausen dabei sein.