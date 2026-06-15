Meister-Cup in Reutlingen: Vertreter aus dem Fußballbezirk Nordschwarzwald scheiden früh aus

Der SV Schönbronn, der SV Dietersweiler und die TSG Wittershausen scheiden beim Erdinger-Meister-Cup in Reutlingen nach der Vorrunde aus. Die SF Salzstetten treten nicht an.

Mit vier Meistern sollte der Fußballbezirk Nordschwarzwald beim Erdinger-Meister-Cup im Reutlinger Carl-Diem-Stadion antreten, drei sind es am Ende geworden – die SF Salzstetten hatten ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt. Für den SV Schönbronn, den SV Dietersweiler und die Frauen der TSG Wittershausen endete das Turnier bereits nach der Vorrunde.

Ausklang der Saison Am vom WFV organisierten Meister-Cup dürfen die Mannschaften aus ganz Württemberg teilnehmen, die in ihrer jeweiligen Liga Meister geworden sind. 34 Männer- und 22 Frauen-Teams machten in diesem Jahr davon Gebrauch. „Die Stimmung war einfach super, das Event kommt riesig an. Alles lief total entspannt ab, es gab überhaupt keinen Stress. Man hat richtig gemerkt, dass die Teams hier die Saison ausklingen lassen wollen“, sagte Fabio Marazzotta vom ausrichtenden FC Reutlingen.

Die stärkste Vorrunden-Gruppe erwischte der SV Dietersweiler, denn in der traf der A-Liga-Meister mit dem Verbandsliga-Meister Young Boys Reutlingen auf das hochklassigste Team, das schließlich auch den Meister-Cup gewann. Gegen ihn unterlag der SVD mit 0:2. Auch dem Türkischen SV Herrenberg (0:3) unterlag das Team von der Birre, siegte aber gegen den TSV Sondelfingen (2:1) und den FV Bad Schussenried II (4:0). Hinzu kam ein 2:2 gegen die SG Dettingen, so dass das Team aus Dietersweiler als Vierter den Einzug ins Achtelfinale klar verpasste.

Ebenfalls Gruppenvierter wurde der SV Schönbronn. Er unterlag dem FC Isny (0:4) und der TG Gönningen (0:2), besiegte aber den SV Westerheim II (2:1) und als ganz große Überraschung den Landesliga-Meister SVK Rutesheim (2:1) und holte einen Punkt gegen Türkiyemspor Saulgau (2:2).

SSV Reutlingen zu stark

Bei den Frauen wurde die TSG Wittershausen Vorrunden-Dritter und schaffte damit nicht den Sprung ins Viertelfinale. Sie besiegte zwar den TSV Lustnau (1:0) und den 1. FC Lauchhau-Lauchäcker (3:0), doch der SSV Reutlingen (1:3) war eine Nummer zu groß. Die Punkte geteilt wurden mit dem 1. FC Donzdorf II (1:1) und dem TSV Hildrizhausen (0:0). Meister-Cup-Sieger wurde hier der TSV Neuenstein.