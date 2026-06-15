Meister-Cup in Reutlingen: Vertreter aus dem Fußballbezirk Nordschwarzwald scheiden früh aus

Der SV Schönbronn, der SV Dietersweiler und die TSG Wittershausen scheiden beim Erdinger-Meister-Cup in Reutlingen nach der Vorrunde aus. Die SF Salzstetten treten nicht an.
Mit vier Meistern sollte der Fußballbezirk Nordschwarzwald beim Erdinger-Meister-Cup im Reutlinger Carl-Diem-Stadion antreten, drei sind es am Ende geworden – die SF Salzstetten hatten ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt. Für den SV Schönbronn, den SV Dietersweiler und die Frauen der TSG Wittershausen endete das Turnier bereits nach der Vorrunde.