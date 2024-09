Meist ist der Mensch Schuld: Feuerwehren Seelbach, Schuttertal und Reichenbach wappnen sich für Flächenbrände

1 Ein Ausbilder entfachte ein Übungsfeuer auf einer Wiese im Litschental.Foto: Silja Moser-Salomon/ Foto:

Die Abteilungen aus Seelbach, Schuttertal und Reichenbach haben bei einem gemeinsamen Ausbildungstag die Bekämpfung von Vegetationsbränden geübt. Fast immer werden solche Feuer durch Menschen verursacht – sei es aus Absicht oder aus Unachtsamkeit.









Denkt man an große Waldbrände, so kommen besonders Feuerkatastrophen in Kalifornien und Südeuropa in den Sinn. Aber auch vor unserer Haustür kann es zu Großbränden kommen. In Baden-Württemberg gab es der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg zufolge im vergangenen Jahr 65 Waldbrände; deutlich weniger als 2022, als Feuerwehren 123 Waldbrände bekämpfen mussten. Zahlen für dieses Jahr gibt es erst Ende März 2025.