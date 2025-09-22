Meißenheimer Handballprofi: Jonathan Fischer verlängert Vertrag in Bietigheim um zwei weitere Jahre

Seit 2018 spielt der Meißenheimer Handballer Jonathan Fischer bei der SG BBM Bietigheim. Nun hat der Profi seinen Vertrag beim Zweitligisten bis 2028 verlängert.

Als Fußballer bei den SF Ichenheim angefangen, führte Jonathan Fischers sportlicher Weg im Handball schnell nach oben. Zunächst spielte der Meißenheimer beim heimischen HTV, später beim TuS Altenheim und beim Drittligisten SG Köndringen/Teningen. 2018 verließ der Kreisläufer, der in der dritten Liga schnell zu den besten auf seiner Position gehörte, Südbaden und wechselte zum damaligen Erstligisten SG BBM Bietigheim.

Seitdem spielt Fischer für die Schwaben – und wird dort auch bis zum Jahr 2028 bleiben. Denn der 1,89 Meter große Kreisläufer hat seinen Vertrag beim derzeitigen Handball-Zweitligisten um zwei Jahre verlängert. Das teilte sein Verein am Sonntag mit Hilfe eines Kurzvideos in den sozialen Medien mit.

Fischer kümmert sich in diesem Clip um einen Garten mit Blick auf Bietigheim, den er nun noch fast drei Saisons haben wird. „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei der SG BBM Bietigheim bis 2028 verlängert zu haben. Damit werde ich insgesamt zehn Jahre das Trikot der SG tragen – ein Meilenstein, den ich bewusst hier erreichen möchte“, wird Fischer auf der SG-Homepage zitiert.

Und auch sportlich hat der 28-Jährige große Ziele: den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Denn in der Vorsaison sind die Bietigheimer, die regelmäßig zwischen Ober- und Unterhaus pendeln, in einem packenden Saisonfinale bitter wieder abgestiegen. Fischer ist „überzeugt, dass wir in dieser Saison den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffen werden“. Er selbst wird bei diesem Plan eine Hauptrolle spielen.

Interner Toptorschütze der Vorsaison

In der vergangenen Saison war Fischer mit 122 Treffern der beste Torschütze seines Teams. SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger bezeichnet den Meißenheimer gar als einen der „besten Offensiv-Kreisläufer Deutschlands“. Auch in dieser Saison zeigte Fischer bereits starke Leistungen: In vier Spielen erzielte er 18 Tore – bei einer Wurfquote von fast 95 Prozent.

Besonders am zweiten Spieltag war der 28-Jährige in absoluter Topform. Gegen den VfL Lübeck-Schwartau traf Fischer zehnmal bei zehn Versuchen. Diese Zahlen bescherten ihm einen Handball Performance Index (HPI) von 100 – dem seltenen Höchstwert. Fischer hat daher einen großen Anteil am guten Saisonstart der Bietigheimer, die nach vier Spieltagen mit 7:1 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz stehen.

Fischer ist seit dieser Saison auch Landesliga-Coach

Spahlinger freut sich daher sehr über die Vertragsverlängerung von einer der „großen Identifikationsfiguren der SG. Daher macht es uns stolz, dass er weiter das SG-Trikot trägt. Fischi ist zudem ein Beispiel für unsere nachhaltige Ausrichtung – zehn Jahre bei einem Verein, das ist besonders in der Profisportwelt und spricht für seinen Charakter“, sagt der SG-Geschäftsführer.

Einen gelungenen Saisonstart feierte Fischer zudem am Wochenende auch als Coach. Seit dieser Saison ist der Handball-Profi Teil eines Trainerduos beim Männer-Landesligisten HSG Leudelsbach. Gegen die HSG Schönbuch gewann Fischer am Samstag mit seiner neuen Mannschaft 29:21.

Deutlich spannender und dramatischer verlief das Bietigheimer Spiel am Sonntag: Mit 34:33 gewann die SG BBM ihr Heimspiel gegen Coburg, vor dem Fischers Vertragsverlängerung bekannt wurde – und hatte Glück, dass der Ausgleich erst kurz nach der Schlusssirene fiel.