Meißenheimer Handballprofi: Jonathan Fischer verlängert Vertrag in Bietigheim um zwei weitere Jahre

Seit 2018 spielt der Meißenheimer Handballer Jonathan Fischer bei der SG BBM Bietigheim. Nun hat der Profi seinen Vertrag beim Zweitligisten bis 2028 verlängert.
Als Fußballer bei den SF Ichenheim angefangen, führte Jonathan Fischers sportlicher Weg im Handball schnell nach oben. Zunächst spielte der Meißenheimer beim heimischen HTV, später beim TuS Altenheim und beim Drittligisten SG Köndringen/Teningen. 2018 verließ der Kreisläufer, der in der dritten Liga schnell zu den besten auf seiner Position gehörte, Südbaden und wechselte zum damaligen Erstligisten SG BBM Bietigheim.