1 Der Campingplatz in Meißenheim war im gesamten August gut ausgelastet. Foto: Lehmann

Ungeachtet des unbeständigen Wetters in den vergangenen Wochen sind die beiden Plätze in Meißenheim und am Schutterner Baggersee mit der Saison zufrieden. Gerade Stammgäste und Dauercamper genießen die dortige Atmosphäre. Auch viele Gäste aus dem Süden Europas zählen zu den Feriengästen.









Die diesjährige Campingsaison in Meißenheim und Schuttern lief nur schleppend an. Gerade zu Ostern waren die beiden Plätze – auch dank der Corona-Pandemie – in den vergangenen Jahren sehr gut ausgebucht.