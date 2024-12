Meißen in Sachsen: Drei tote Kinder und lebloser Mann in Mehrfamilienhaus entdeckt

Drei tote Kinder und lebloser Mann in Mehrfamilienhaus entdeckt

Meißen in Sachsen

1 Die Polizei geht dem Verdacht eines Tötungsdelikts nach. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In einem Mehrfamilienhaus im sächsischen Meißen sind drei tote Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren sowie ein lebloser Mann entdeckt worden. Ein Notarzt konnte nur noch deren Tod feststellen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden am Montag mitteilten. Die Ermittler gehen dem Verdacht eines Tötungsdelikts nach.