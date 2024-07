Meinungsforschung: Umfrage: Mehrheit findet Verhältnisse nach Merkel schlechter

1 Nach Ansicht vieler wahlberechtigten Menschen haben sich die Verhältnisse in Deutschland seit dem Ende von Angela Merkels Kanzlerschaft verschlechtert, wie eine Umfrage zeigt (Archivbild). Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Im Dezember 2021 löste Olaf Scholz die damalige Kanzlerin Merkel ab. Seither hat sich vieles verändert - für eine Mehrheit nicht zum Besseren.









Köln - Seit dem Ende von Angela Merkels Kanzlerschaft haben sich die Verhältnisse in Deutschland nach Ansicht vieler Wahlberechtigter verschlechtert. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Demnach sind 61 Prozent von 2030 Befragten der Meinung, dass sich die Umstände in Deutschland seit Merkels Rückzug aus der Politik ins Negative entwickelt haben. Ein Viertel meint, dass diese in etwa gleichgeblieben sind.