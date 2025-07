Meinung: Warum eine falsche Freiheit die Stadt Lörrach und ihren Handel schwächt

1 Die Innenstadt ist ein Aushängeschild Lörrachs. Ihre Attraktivität verdankt sie auch der konsequenten Umsetzung des Märkte- und Zentrenkonzepts. Foto: Kristoff Meller Das Lörracher Märkte- und Zentrenkonzept ist Anfechtungen ausgesetzt. Das gefährdet die Entwicklung des Einzelhandels und der Stadt, findet unser Redakteur Bernhard Konrad.







Derzeit kämpfen Radprofis um den Sieg bei der Tour de France. Der Gesamtsieger gewinnt nur wenige Etappen – die meiste Zeit macht er das, was Sieger tun: Er verfolgt ein kluges Konzept. Genau so funktioniert das Lörracher Märkte- und Zentrenkonzept (MZK): Es will nicht den Tagessieg, es will den Gesamtsieg im Wettbewerb. Und Lörrachs Stellung in der Region belegt, dass dieses Konzept aufgeht.