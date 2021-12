1 In diesem Jahr wird es wieder nichts mit dem Abfeuern von Silvester-Raketen. Dazu gibt es verschiedene Meinungen. Foto: Weihrauch/dpa

In diesem Jahr ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern wieder verboten. Grund abermals die Corona-Krise. Wäre es also ein Modell, das Feuerwerk künftig auch einzuschränken, der Umwelt zuliebe. Die Calwer Redaktion diskutiert das Thema heiß.















Kreis Calw - Schon wieder kein Geböller in diesem Jahr. Wegen der Corona-Pandemie kann man in Deutschland schon zum zweiten Mal in Folge keine Böller und Raketen kaufen. Wäre ein generelles Verkaufsverbot oder zumindest das Erschweren des Feuerwerk-Kaufs auch nach Corona eine Möglichkeit, um die Umwelt und Wildtiere zu schonen? Unsere Redakteure in Calw diskutieren das Für und Wider – die Debatte hat im wahrsten Sinne des Wortes Sprengkraft.