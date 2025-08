Meinung: Expertise von außen schafft Chancen für Lörrach

Der Einsatz des Rasenmähers ergibt beim Sparen meist ebenso wenig Sinn wie der Einsatz der Gießkanne bei Zuschüssen. Eine strukturelle Haushaltskonsolidierung erfordert die genaue und unvoreingenommene Analyse der Strukturen und Prozesse von Verwaltungsarbeit, die Identifizierung der Handlungsmöglichkeiten, die Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs und sinnvollerweise auch Gegenüberstellung der Situation mit vergleichbaren Kommunen.

Das kann die Lörracher Verwaltung schlicht nicht leisten. Insofern ist der Beratungsauftrag für das Institut „Imaka“ richtig. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass die Last der Auftragkosten in keinem Verhältnis zu den Vorteilen des Ergebnisses stehen wird.

Die Analysen sind frei von Befindlichkeiten und Beziehungen

Mit externen Beratern fließt zum einen neues Fachwissen in die Haushaltskonsolidierung ein, zum anderen auch Problembewusstsein und Erfahrungen aus der Arbeit mit anderen Städten. Die Analysen der Berater sind frei von Befindlichkeiten und persönlichen Beziehungen. Politische Kontakte spielen ebenfalls keine Rolle: alles Rahmenbedingungen, die für das Hinzuziehen externer Kompetenz sprechen.

In der Belegschaft der Kommunen steckt viel Wissen und Expertise

Das Ziel ist ja nicht, die Kommunen massiv personell auszudünnen. Städte und Gemeinden wissen selbst am besten, dass sie als Arbeitgeber attraktiv bleiben müssen – sonst wird es richtig eng.

Externe Beratung heißt zudem nicht, dass die Verwaltung ungehört bleibt. Genau wie in Unternehmen, steckt in der Belegschaft der Kommunen viel Wissen und Expertise. Aber die Perspektive von außen bringen Rathaus-Mitarbeiter nicht mit. Sie soll dazu beitragen, Optionen und Wege zu einem robusteren, zukunftsfähigen Haushalt aufzuzeigen – und zwar in beiderlei Hinsicht: mit Blick auf die Einnahmen und die Ausgaben der Stadt.

Es ist die Aufgabe der Politiker, für ihre Entscheidungen gerade zu stehen

Und: Lörrach gibt keine Entscheidungsbefugnis ab. Das letzte Wort hat der Gemeinderat. Und das ist gut so. Aber: Wenn es zur Abstimmung kommt, muss das Gremium zwar Beschlüsse mit Augenmaß fassen – doch muss es grundsätzlich offen sein für unpopuläre Entscheidungen. Die Aufgabe externer Berater ist es, zu analysieren und Optionen aufzuzeigen. Die Aufgabe gewählter Politiker ist es, verantwortungsvoll zu entscheiden und dafür gerade zu stehen.