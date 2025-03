„Mein Lokal, Dein Lokal“ in Schramberg: Wann die Folge mit dem Café Hirschbrunnen zu sehen ist

Die Folge „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ mit dem Schramberger Café Hirschbrunnen ist am Dienstag, 25. März, von 17.55 bis 18.55 Uhr auf Kabel Eins zu sehen. So kündigt der Sender die Folge an: „Am zweiten Tag lädt Wolfgang ins ‚Café Hirschbrunnen‘ in Schramberg ein. Der Quereinsteiger und passionierte Hobbykoch möchte mit schwäbischer Küche punkten. Seine Küche besticht durch regionale Zutaten und eine klare, unverfälschte Ausrichtung. Wird er mit seiner regionalen Küche überzeugen?“

Die Ministaffel beginnt bereits einen Tag zuvor mit dem Restaurant Felsen aus Villingen-Schwenningen. Am Mittwoch geht es dann mit dem „Schützen“ in Donaueschingen weiter. „BunBun Burger“ aus Villingen-Schwenningen ist am Donnerstag an der Reihe, bevor am Freitag im Restaurant Bellavista in Königsfeld das Staffelfinale steigt. Alle Folgen beginnen um 17.55 Uhr.

Das Konzept der Show: Die fünf Lokale treten in einem Wettbewerb gegeneinander an. An jedem Tag wird ein Lokal von den Mitbewerbern besucht, die die Gasträume und Kücheneinrichtung begutachten. Der Höhepunkt ist das Testessen am Abend, das aus drei Gängen besteht. Die vier Gäste bewerten das Lokal anschließend mit einer Punktzahl von eins bis zehn. Dazu vergibt auch Moderator und Sternekoch Ali Güngörmüş am Ende der Woche an jedes Restaurant eine Punktzahl.

