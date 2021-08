1 Baqer Nazari (rechts) mit seinem Chef Ralf Albert in der Redaktion des Schwarzwälder Boten. (Archivfoto) Foto: Cornelia Spitz

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Während sich die Ereignisse in Afghanistan seit der Machtergreifung der Taliban überschlagen, bleibt Angehörigen in Deutschland nur eines: Bangen und Hoffen. Einer von ihnen ist Baqer Nazari. "Mein Herz tut weh und ich weiß, ich kann nichts machen", berichtet der Geflüchtete, der im Schwarzwald-Baar-Kreis lebt.

Schwarzwald-Baar-Kreis - "Die Taliban sind schlimm", meint Nazari. Er macht derzeit eine Lehre in einem Stuckateur-Betrieb in Hüfingen. Als knapp 20-jähriger Mann floh er 2015 aus dem Land und vor der islamistischen Terrorgruppe. Wegen seines asiatischen Aussehens habe er es in seiner Heimat schon damals nicht leicht gehabt, berichtet Nazari. Welche Gefahren für Menschen wie ihn da jetzt - nach der Machtergreifung der Extremisten - erst drohen? Darauf hat der junge Mann keine Antwort. Er ist ratlos und in Sorge um seine Mutter und weitere Familienangehörige, die noch immer im Mittleren Osten leben.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen