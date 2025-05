„Meilenstein in der Gesundheitsversorgung“: Klinik-Neubau in Achern hat Richtfest

Bereits achtzehn Monate nach dem Baubeginn feierten Landrat Thorsten Erny, Oberbürgermeister Manuel Tabor und die Ortenau-Klinikum-Vorstandsvorsitzende Claudia Bauer-Rabe mit rund 180 Gästen aus der Kreispolitik, dem Gemeinderat Achern, dem Ortenau-Klinikum und der beteiligten Bauunternehmen und Planungsbüros das Richtfest des Klinikneubaus in Achern feiern. In dem modernen Klinikneubau werden voraussichtlich ab 2027 mehr als 30 000 Patienten pro Jahr stationär und ambulant versorgt, erklärt das Ortenau-Klinikum in einer Mitteilung. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 160 Millionen Euro. Der Ortenaukreis und das Ortenau-Klinikum rechnen mit einer finanziellen Förderung durch das Land Baden-Württemberg in Höhe von 60 Prozent der Investitionskosten.

„Das heutige Richtfest ist ein weiterer historischer Meilenstein in der Gesundheitsversorgung der Ortenau“, freute sich Landrat Thorsten Erny bei seiner Begrüßung der Gäste. Dass nach 18 Monaten bereits das Richtfest gefeiert werden könne, sei Ausdruck der „Ortenau-Geschwindigkeit“ mit der der Kreis die Agenda „Ortenau 2030 – Zukunft Gesundheit“ betreibe. „Und deshalb werden nach Achern heute auch unsere Klinikneubauten in Offenburg und Lahr bald folgen“, so der Landrat.

OB spricht von einem Jahrhundertereignis für Achern

Erny dankte dem Land für die Unterstützung des Projekts, der Stadt Achern für eine sehr gute Zusammenarbeit und für die mutigen Entscheidungen der Kreispolitik. Seinen Dank sprach er ebenfalls allen Beteiligten beim Ortenau-Klinikum sowie insbesondere den vor Ort engagierten Bau- und Planungsfirmen aus.

Oberbürgermeister Manuel Tabor sieht den Klinikneubau als ein „Jahrhundertereignis für die Stadt Achern“. Der „hochmoderne und nachhaltige Klinikneubau“ stärke die Stadt Achern als Gesundheitsstandort, betonte Tabor.

Architekten loben zügige Entscheidungen

„Bauen ist Teamwork“, betonte anschließend Volkwing Marg. Der Mitbegründer des beauftragten Büros GMP-Architekten lobte die Arbeit der „ausführenden Bauleute“ und die „große Risikobereitschaft“ der Bauherren. „Danke dafür, dass Sie nicht lange reden, sondern entscheiden und tun“, betonte der Architekt. So sei auch das Ausstellen der Baugenehmigung ein „bundesweiter Rekord“ gewesen und der Klinikneubau insgesamt eine „Punktlandung“.

Auch Claudia Bauer-Rabe, Vorstandsvorsitzende des Ortenau-Klinikums, verwies in ihrem Grußwort auf die historische Dimension des Klinikneubaus für Achern und die nördliche Ortenau. „Dieser Klinikneubau ist der erste in Beton gegossene Mosaikstein unseres Zukunftskonzepts Ortenau 2030“, freute sich Bauer-Rabe. Die neue Klinik in Achern sei ein Ort, an dem „Menschen Menschen helfen“ und und Patienten bald eine noch bessere Versorgung erhalten würden. Auch Bauer-Rabe danke allen an der Planung und Ausführung des Baus Beteiligten. Die Agenda „Ortenau 2030 – Zukunft Gesundheit“ sei eine „Super-Strategieleistung“ der Kreispolitik sowie des ehemaligen Landrats und ihres Vorgängers, die sie engagiert weiterverfolgen werde. Im Anschluss an die Redner sprachen die Bauleiter Simon Dietrich und Jonas Burger von der Firma Rendler-Bau aus Offenburg vom Dach des Rohbaus den Richtspruch.

650 Beschäftigte,234 Betten, 14 400 Quadratmeter Nutzfläche

Das neue Klinikum in Achern wird als Grund- und Regelversorger mit 234 Betten gebaut. Die rund 650 Beschäftigten werden im Neubau des Ortenau Klinikums künftig pro Jahr mehr als 30 000 Patienten stationär und ambulant versorgen. In den zentralen Bereichen wird der Neubau über wichtige Kernfunktionen wie die Notaufnahme, ein Untersuchungs- und Aufnahmezentrum, Nachüberwachungseinheiten, einen OP, modulartige Pflegebereiche mit Doppelstationsstruktur sowie moderne, offene Dienst- und Kommunikationszonen verfügen, erklärt das Ortenau-Klinikum. Der Klinikneubau umfasst fünf Ebenen mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 14.440 Quadratmetern,

Die neue Acherner Klinik wird über eine hohe Energieeffizienz verfügen, da der Klinikverbund das Projekt nach dem energetischen Standard eines Effizienzgebäudes 40 (BEG 40) realisieren wird. Damit werden höchste Anforderungen an Gebäudehülle und Energiekonzept umgesetzt und künftig rund zwei Drittel des bisherigen Energieverbrauchs eingespart, so das Klinikum

So geht’s mit Lahr weiter

Der Bau für das neue Ortenau-Klinikum Lahr soll Mitte 2027 beginnen, die Inbetriebnahme soll spätestens erste Hälfte 2032 beginnen. „An diesem Zeitplan hat sich nicht geändert“, bekräftigte Christian Eggersglüß, Pressesprecher des Ortenau-Klinikums auf Nachfrage unserer Redaktion. „Die Planungen gehen sehr gut und wie vorgesehen voran. Alle Planungsschritte sind Stand heute wie geplant umgesetzt“, erklärte er.