Meilenstein in Deißlingen: Das gibt es Neues zum Glasfaserausbau

1 Mit dem Glasfaserausbau geht es voran. Foto: Christian Schwier - stock.adobe.com

2025 steht in Deißlingen ein wichtiger Meilenstein in Sachen Digitalisierung an: Die GlasfaserPlus startet mit dem Glasfaserausbau. Für rund 1 800 Haushalte werden in diesem Zuge Anschlüsse mit bis 1 Gigabit pro Sekunde realisiert.









Näheres dazu teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, einem australischen Fondsverwalter, der im Eigentum von Pensionskassen steht und global Pensionsgelder in Infrastrukturunternehmen anlegt.