Meilenstein im Beruf: Bräunlinger gründet Pflegedienst

Alexander Doth wagt den Schritt in die Selbstständigkeit – mit einem Pflegedienst. Weshalb die Nachfrage riesig ist und wie er Personal findet.
Mit „Donau Ambulant“ startet im Städtedreieck ein neuer ambulanter Pflegedienst, der auf Flexibilität, persönliche Betreuung und innovative Konzepte setzt. Gründer Alexander Doth will damit nicht nur auf den steigenden Bedarf reagieren, sondern auch die Pflege neu denken. Alexander Doth, 46 Jahre alt, fasste Ende 2024 den Entschluss, in seiner beruflichen Laufbahn einen weiteren Meilenstein zu setzen. Er gab seine Pflegedienstleitungsstelle bei der Interessengemeinschaft Multiple Sklerose Erkrankter Donaueschingen e.V. (IMSED) auf. „Ich möchte in meiner beruflichen Tätigkeit noch mehr gestalterischen Freiraum haben“, begründet Doth.